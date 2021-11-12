Работают овцы и ослы: на заводе Volkswagen в США появились необычные сотрудники

На заводе Volkswagen в Чаттануге, штат Теннесси, США, в настоящее время работают 4000 человек и... 50 овец и несколько ослов. Животные на предприятии появились для реализации нового экологического проекта.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Chattanooga Times.
При заводе Volkswagen в Теннесси действует парк солнечных батарей, построенный в 2013 году. Он является одним из крупнейших в США. Система мощностью 9,5 мегаватт обеспечивает 12,5% потребностей завода в электроэнергии во время полного производства благодаря 33 600 солнечным модулям, расположенным рядом с заводом.
Ранее стало известно, что все новые автомобили могут получить "алкогольный замок". Такая норма прописана в новом законе о транспортной инфраструктуре.
Напомним, что Torsus представил внедорожный грузовик для экстремальных условий. Коммерческий автомобиль создан в Украине.