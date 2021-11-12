Працюють вівці та віслюки: на заводі Volkswagen у США з'явилися незвичайні співробітники

На заводі Volkswagen в Чаттанузі, штат Теннессі, США, зараз працюють 4000 осіб та... 50 овець і кілька віслюків. Тварини на підприємстві з'явилися для реалізації нового екологічного проекту.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Chattanooga Times.
При заводі Volkswagen у Теннессі діє парк сонячних батарей, збудований у 2013 році. Він є одним із найбільших у США. Система потужністю 9,5 мегаватів забезпечує 12,5% потреб заводу в електроенергії під час повного виробництва завдяки 33 600 сонячним модулям, розташованим поруч із заводом.
Раніше стало відомо, що всі нові автомобілі можуть отримати "алкогольний замок". Така норма прописана в новому законі про транспортну інфраструктуру.
Нагадаємо, що Torsus представив позашляхова вантажівка для екстремальних умов. Комерційний автомобіль створено в Україні.