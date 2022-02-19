Более 250 камер: все въезды в Киев находятся под постоянным контролем

В Киеве на 100% обустроили камеры на выездах и въездах в город. Камеры призваны обеспечить безопасность на дорогах и контроль за передвижением автомобилей-нарушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт КГГА.

"256 штук. Столько камер установлено по транспортному периметру города, и именно это я обещал в конце года. В первую очередь – это наша с вами безопасность, являющаяся приоритетом для мэра Киева Виталия Кличко", – написал Петр Оленич, руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА.

"Никакого массового выезда из столицы не зафиксировано, колебания в пределах нормы", - написал Петр Оленич. Также чиновник отметил, что за последние три дня из Киева выехало 715 000 транспортных средств. За аналогичный период на прошлой неделе – 705 000 машин, в отношении заездов ситуация зеркальная.

Ранее мы писали, что Mercedes перестал продавать свою самую популярную модель. Компания не успевает производить седан из-за высокого спроса.

Также сообщалось, что главную улицу Киева перекроют. Ремонт Крещатика продлится около шести месяцев.