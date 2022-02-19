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Понад 250 камер: всі в'їзди до Києва знаходяться під постійним контролем

Автор: Константин Широкун

У Києві на 100% облаштували камери на виїздах і в'їздах в місто. Камери покликані забезпечити безпеку на дорогах і контроль за пересуванням автомобілів-порушників.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт КМДА.

"256 штук. Стільки камер встановлено по транспортному периметру міста, і саме це я обіцяв в кінці року. В першу чергу - це наша з вами безпека, що є пріоритетом для мера Києва Віталія Кличка", - написав Петро Оленич, Керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА.

"Ніякого масового виїзду зі столиці не зафіксовано, коливання в межах норми", - написав Петро Оленич. Також чиновник зазначив, що за останні три дні з Києва виїхало 715 000 транспортних засобів. За аналогічний період минулого тижня - 705 000 машин, щодо заїздів ситуація дзеркальна.

Раніше ми писали, що Mercedes перестав продавати свою найпопулярнішу модель. Компанія не встигає виробляти седан через високий попит.

Також повідомлялося, що головну вулицю Києва перекриють. Ремонт Хрещатика триватиме близько шести місяців.

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