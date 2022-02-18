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Не успевают производить: Mercedes перестал продавать свою самую популярную модель

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Пятница 18 февраля 2022 10:51
Не успевают производить: Mercedes перестал продавать свою самую популярную модель Mercedes-Benz E-Class (Фото: media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Сочетание сразу нескольких факторов заставило Mercedes-Benz приостановить прием заказов на E-Class. Спрос на седан существенно возрос на многих рынках, также сказалась нехватка полупроводников.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automobilwoche.

Пока Mercedes-Benz прекратил прием заказов на E-Class только в Германии и только на седан. Заказы на универсал E-Class Estate все еще принимаются.

Mercedes-Benz производит E-Class пятого поколения с 2017 года, в 2021-м модель пережила обновление. Шестое поколение седана должно появиться в ближайшие годы. Кроме того, компания разрабатывает модель CLE, которая заменит модели E-Class Coupe и Convertible.

В начале февраля Mercedes-Benz на несколько недель прекратил прием новых заказов на G-класс по всей Европе. По тому, что полностью производство моделей не прекращается, а замораживается прием заказов только на отдельных рынках, можно предположить, что ситуация с дефицитом полупроводников у отдельных производителей стабилизируется.

Ранее мы писали, что 4000 машин Porsche и Volkswagen брошены на горящем корабле в открытом море. О судьбе автомобилей ничего не известно.

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