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В помощь супергерою: кроссоверы Hyundai поступили на службу Человека-Паука

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Среда 24 ноября 2021 09:05
В помощь супергерою: кроссоверы Hyundai поступили на службу Человека-Паука Человек-паук и автомобиль Hyundai (Фото: hyundainews.com)
Автор: Александр Мороз

В съемках третьей части знаменитой франшизы "Человек-паук: Нет пути домой" принимали участие две модели Hyundai. Это кроссовер Tucson нового поколения и электромобиль Ioniq 5.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Hyundai.

В помощь супергерою: кроссоверы Hyundai поступили на службу Человека-Паука

В преддверии премьеры фильма, которая состоится 15 декабря, компания Hyundai опубликовала полутораминутный ролик, снятый режиссером супергеройской трилогии Джоном Уоттсом.

В помощь супергерою: кроссоверы Hyundai поступили на службу Человека-Паука

В нем герой Тома Холланда останавливает попутный электрокар Ioniq 5 и отправляется в Нью-Йорк. Отметим, что запас хода на одной зарядке у корейского автомобиля составляет около 480 километров.

В помощь супергерою: кроссоверы Hyundai поступили на службу Человека-Паука

Со стартом продаж Ioniq 5 этот ролик будет транслироваться по телевидению в США, Европе и Китае, где начнут продавать Ioniq 5. Затем появится и 30-секундное видео с Tucson. Кроме того, Hyundai выпустит серию тематических постеров и обоев для рабочего стола компьютера.

В помощь супергерою: кроссоверы Hyundai поступили на службу Человека-Паука

"Съемки полностью электрического Ioniq 5 и совершенно нового Tucson в фильме "Человек-паук: нет пути домой" знаменует собой первую значимую веху в стратегическом партнерстве между Hyundai Motor Company и Sony Pictures Entertainment", - заявил исполнительный вице-президент корейского концерна Томас Шемера. И добавил, что ожидает от этого сотрудничества "большого маркетингового эффекта".

Неизвестно, оправдаются ли надежды корейцев на успешные продажи, но в финансовом успехе третьей части "Человека-паука" сомневаться не приходится – предыдущая серия собрала в мировом прокате более 1,13 миллиарда долларов.

Напомним, что Hyundai показала свой флагманский кроссовер на электротяге. В серию концепт Seven пойдет через несколько лет под именем Ioniq 7.

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