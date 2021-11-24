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На допомогу супергерою: кросовери Hyundai надійшли на службу Людини-Павука

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Середа 24 листопада 2021 09:05
На допомогу супергерою: кросовери Hyundai надійшли на службу Людини-Павука Людина-павук і автомобіль Hyundai (Фото: hyundainews.com)
Автор: Олександр Мороз

У зйомках третьої частини знаменитої франшизи "Людина-павук: Немає шляху додому" беруть участь дві моделі Hyundai. Це кросовер Tucson нового покоління і електромобіль Ioniq 5.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Hyundai.

На допомогу супергерою: кросовери Hyundai надійшли на службу Людини-Павука

Напередодні прем'єри фільму, яка відбудеться 15 грудня, компанія Hyundai опублікувала півторахвилинний ролик, знятий режисером супергеройської трилогії Джоном Уоттсом.

На допомогу супергерою: кросовери Hyundai надійшли на службу Людини-Павука

У ньому герой Тома Холланда зупиняє Попутний електрокар Ioniq 5 і відправляється в Нью-Йорк. Відзначимо, що запас ходу на одній зарядці у корейського автомобіля становить близько 480 кілометрів.

На допомогу супергерою: кросовери Hyundai надійшли на службу Людини-Павука

Зі стартом продажів Ioniq 5 Цей ролик транслюватиметься по телебаченню в США, Європі та Китаї, де почнуть продавати Ioniq 5. Потім з'явиться і 30-секундне відео з Tucson. Крім того, Hyundai випустить серію тематичних постерів і шпалер для робочого столу комп'ютера.

На допомогу супергерою: кросовери Hyundai надійшли на службу Людини-Павука

"Зйомки повністю електричного Ioniq 5 і абсолютно нового Tucson у фільмі "Людина-павук: немає шляху додому" знаменує собою першу значущу віху в стратегічному партнерстві між Hyundai Motor Company і Sony Pictures Entertainment", - заявив виконавчий віце-президент корейського концерну Томас Шемера. І додав, що очікує від цієї співпраці "великого маркетингового ефекту".

Невідомо, чи виправдаються надії корейців на успішні продажі, але у фінансовому успіху третьої частини "Людини-павука" сумніватися не доводиться – попередня серія зібрала в світовому прокаті більше 1,13 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Hyundai показала свій флагманський кросовер на електротязі. У серію концепт Seven піде через кілька років під ім'ям Ioniq 7.

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