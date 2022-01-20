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Після довгої перерви: АвтоКрАЗ відновив постачання вантажівок для української армії

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Четвер 20 січня 2022 08:31
Після довгої перерви: АвтоКрАЗ відновив постачання вантажівок для української армії Шасі КрАЗ-63221 6х6 (Фото: АвтоКрАЗ)
Автор: Олександр Мороз

Після тривалої перерви, викликаної банкрутством підприємства, найбільший український виробник АвтоКрАЗ почав відвантаження техніки для потреб української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AUTO-Consulting.

Першим, у січні 2022 року, Збройним Силам України було відправлено шасі КрАЗ-63221 6х6, призначене для подальшого монтажу на нього спеціального армійського обладнання. Це перша машина, поставлена АвтоКрАЗом для потреб ЗСУ після тривалої перерви.

Після довгої перерви: АвтоКрАЗ відновив постачання вантажівок для української армії

Цех складання машин на Автокразі

Крім того, підприємство отримало замовлення і на комунальну техніку. Зокрема, від Департаменту будівництва Полтавської ОДА на суму в 14,8 млн.грн. - до середини березня АвтоКрАЗ повинен поставити в Горішні Плавні, Зіньків, Опішню, Решетилівку і Семенівку по одній комбінованій дорожній машині на базі самоскида КрАЗ-5401С2.

Після провалених у 2021 році замовлень Міністерства оборони для Збройних Сил України, АвтоКрАЗ нещодавно заявив про великий портфель замовлень на 2022 рік у кількості 1000 вантажівок. У нього також входять вантажні автомобілі, замовлені Департаментом оборони США в рамках трирічного контракту.

Після довгої перерви: АвтоКрАЗ відновив постачання вантажівок для української армії

Вантажівка на базі шасі КрАЗ-63221

Через збільшення обсягів виробництва Кременчуцький автомобільний завод навіть почав набирати персонал і готовий платити їм зарплату по 15-25 тисяч гривень. Нинішнім співробітникам також обіцяють підняти зарплату вже з січня.

Цікаво, що колишній власник АвтоКрАЗу, мільярдер Костянтин Жеваго, що знаходиться в розшуку, через суд намагається стягнути з підприємства борги на 6 млрд грн.

Нагадаємо, що АвтоКрАЗ відроджується. Так, повнопривідне шасі КрАЗ - 63221 найближчим часом чекає серйозне оновлення.

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