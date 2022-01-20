Після довгої перерви: АвтоКрАЗ відновив постачання вантажівок для української армії

Після тривалої перерви, викликаної банкрутством підприємства, найбільший український виробник АвтоКрАЗ почав відвантаження техніки для потреб української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AUTO-Consulting.

Першим, у січні 2022 року, Збройним Силам України було відправлено шасі КрАЗ-63221 6х6, призначене для подальшого монтажу на нього спеціального армійського обладнання. Це перша машина, поставлена АвтоКрАЗом для потреб ЗСУ після тривалої перерви.

Цех складання машин на Автокразі

Крім того, підприємство отримало замовлення і на комунальну техніку. Зокрема, від Департаменту будівництва Полтавської ОДА на суму в 14,8 млн.грн. - до середини березня АвтоКрАЗ повинен поставити в Горішні Плавні, Зіньків, Опішню, Решетилівку і Семенівку по одній комбінованій дорожній машині на базі самоскида КрАЗ-5401С2.

Після провалених у 2021 році замовлень Міністерства оборони для Збройних Сил України, АвтоКрАЗ нещодавно заявив про великий портфель замовлень на 2022 рік у кількості 1000 вантажівок. У нього також входять вантажні автомобілі, замовлені Департаментом оборони США в рамках трирічного контракту.

Вантажівка на базі шасі КрАЗ-63221

Через збільшення обсягів виробництва Кременчуцький автомобільний завод навіть почав набирати персонал і готовий платити їм зарплату по 15-25 тисяч гривень. Нинішнім співробітникам також обіцяють підняти зарплату вже з січня.

Цікаво, що колишній власник АвтоКрАЗу, мільярдер Костянтин Жеваго, що знаходиться в розшуку, через суд намагається стягнути з підприємства борги на 6 млрд грн.

Нагадаємо, що АвтоКрАЗ відроджується. Так, повнопривідне шасі КрАЗ - 63221 найближчим часом чекає серйозне оновлення.