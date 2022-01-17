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Дизель в цене: пятилетние Volkswagen Touareg без пробега продают дороже новых машин

Новина українською →
Понедельник 17 января 2022 15:08
Дизель в цене: пятилетние Volkswagen Touareg без пробега продают дороже новых машин Фото: Volkswagen Touareg (edmunds.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen прекратил продавать дизельные автомобили в США после 2016 года. Но несколько кроссоверов Touareg 2016 года выпуска так и не нашли своих покупателей и до сих пор пылятся на задворках дилеров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Edmunds.

Большинство из них продаются по цене 60-70 тыс. долларов. Интересно, что большинство непроданных полноразмерных кроссоверов выполнены в топовом исполнении Lux. Многие машины, а всего не продано более десяти дизельных "Туарегов", не имеют пробега. За прошедшие годы непроданные кроссоверы с 3,0-литровыми турбодизельными моторами подешевели всего на 2-3 тыс. долларов, в зависимости от комплектации.

Дизель в цене: пятилетние Volkswagen Touareg без пробега продают дороже новых машин Стоит отметить, что Touareg нового поколения в США не продается. И с учетом того, что на вершине кроссоверной модельной линейки в Америке находится Atlas, который предлагает меньше опций и стоит дешевле, то пятилетние Volkswagen Touareg оценены даже дороже флагманских кроссоверов бренда из актуальной модельной линейки.

Также мы писали, что BMW продолжает разработку бензиновых и дизельных моторов. Баварская марка BMW не отказывается от двигателей внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что самые популярные в Украине автомобили будут бороться за экологию по-своему. Dacia не намерена переходить на выпуск электромобилей.

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