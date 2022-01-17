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Дизель в ціні: п'ятирічні Volkswagen Touareg без пробігу продають дорожче нових машин

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Понеділок 17 січня 2022 15:08
Дизель в ціні: п'ятирічні Volkswagen Touareg без пробігу продають дорожче нових машин Фото: Volkswagen Touareg (edmunds.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen припинив продавати дизельні автомобілі в США після 2016 року. Але кілька кросоверів Touareg 2016 року випуску так і не знайшли своїх покупців і досі припадають пилом на задвірках дилерів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Edmunds.

Більшість з них продаються за ціною 60-70 тис.доларів. Цікаво, що більшість непроданих повнорозмірних кросоверів виконані в топовому виконанні Lux. Багато машин, а всього не продано більше десяти дизельних "Туарегів", не мають пробігу. За минулі роки непродані кросовери з 3,0-літровими турбодизельними моторами подешевшали всього на 2-3 тис.доларів, залежно від комплектації.

Дизель в ціні: п'ятирічні Volkswagen Touareg без пробігу продають дорожче нових машин Варто відзначити, що Touareg нового покоління в США не продається. І з урахуванням того, що на вершині кросоверної модельної лінійки в Америці знаходиться Atlas, який пропонує менше опцій і коштує дешевше, то п'ятирічні Volkswagen Touareg оцінені навіть дорожче флагманських кросоверів бренду з актуальної модельної лінійки.

Також ми писали, що BMW продовжує розробку бензинових і дизельних моторів. Баварська марка BMW не відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння.

Раніше повідомлялося, що найпопулярніші в Україні Автомобілі боротимуться за екологію по-своєму. Dacia не має наміру переходити на випуск електромобілів.

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