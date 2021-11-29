Построить за два года: производитель смартфонов Xiaomi запустит завод на 300 тысяч автомобилей в год

Компания Xiaomi построит завод по выпуску 300 тысяч электромобилей ежегодно. Предприятие расположится в Пекинской зоне экономического и технического развития.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Предприимчивость крупнейшего производителя смартфонов впечатляет. Только весной основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь объявил о создании автомобильного подразделения и миллиардных инвестициях в этот бизнес, а уже к осени была зарегистрирована новая компания Xiaomi EV с уставным капиталом 10 миллиардов юаней ($1,57 млрд), тогда же была приобретена фирма DeepMotion, разрабатывающая системы автономного управления на основе трехмерной картографии.

И хотя о первом автомобиле Xiaomi пока ничего неизвестно, завод для его выпуска будет построен в сжатые сроки – он откроется в 2024 году в Пекинской зоне экономического и технического развития. По крайней мере, в этом уверяет глава корпорации Лэй Цзюнь. Там же разместятся исследовательский центр, штаб-квартира и маркетинговый центр.

Заявленная мощность предприятия – 300 тысяч электромобилей в год. Ожидается, что первым автомобилем марки Xiaomi станет седан, оснащенный автопилотом не ниже четвертого уровня.

Кроме того, учитывая нынешний дефицит микроэлектроники, Xiaomi инвестирует средства в производство полупроводниковых микросхем для автопрома, купив компанию Yuntu Semiconductor.

В течение следующих десяти лет компания Xiaomi рассчитывает вложить в свое автомобильное подразделение порядка 10 млрд долларов. Это позволит каждый год выпускать новую модель и за несколько лет выпустить около 900 тысяч машин.

Напомним, что организаторы конкурса Car of the Year объявили семерку машин-финалистов, которые поборются за звание лучшего автомобиля Европы 2022. Из семи вышедших в финал моделей шесть – это электромобили.