Через 2 роки: виробник смартфонів Xiaomi будує завод на 300 тисяч автомобілів на рік

Компанія Xiaomi побудує завод з випуску 300 тисяч електромобілів щорічно. Підприємство розташується в Пекінській зоні економічного і технічного розвитку.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на агентство Reuters.

Підприємливість найбільшого виробника смартфонів вражає. Тільки навесні засновник і глава Xiaomi Лей Цзюнь оголосив про створення автомобільного підрозділу і мільярдні інвестиції в цей бізнес, а вже до осені була зареєстрована нова компанія Xiaomi EV зі статутним капіталом 10 мільярдів ЮАНІВ ($1,57 млрд), тоді ж була придбана фірма DeepMotion, що розробляє системи автономного управління на основі тривимірної картографії.

І хоча про перший автомобіль Xiaomi поки нічого невідомо, завод для його випуску буде побудований в стислі терміни - він відкриється в 2024 році в Пекінській зоні економічного і технічного розвитку. Принаймні, в цьому запевняє глава корпорації Лей Цзюнь. Там же розмістяться дослідницький центр, штаб-квартира і маркетинговий центр.

Заявлена потужність підприємства - 300 тисяч електромобілів на рік. Очікується, що першим автомобілем марки Xiaomi стане седан, оснащений автопілотом не нижче четвертого рівня.

Крім того, враховуючи нинішній дефіцит мікроелектроніки, Xiaomi інвестує кошти у виробництво напівпровідникових мікросхем для автопрому, купивши компанію Yuntu Semiconductor.

Протягом наступних десяти років компанія Xiaomi розраховує вкласти в свій автомобільний підрозділ близько 10 млрд доларів. Це дозволить щороку випускати нову модель і за кілька років випустити близько 900 тисяч машин.

Нагадаємо, що оранізатори конкурсу Car of the Year оголосили сімку машин-фіналістів, які поборються за звання кращого автомобіля Європи 2022. З семи вийшли у фінал моделей шість - це електромобілі.