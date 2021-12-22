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Человек в телогрейке: в России хотят использовать заключенных для работы на автозаводах

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Среда 22 декабря 2021 09:35
Человек в телогрейке: в России хотят использовать заключенных для работы на автозаводах Конвейер завода КамАЗ (Фото: flickr.con)
Автор: Александр Мороз

Крупнейший российский производитель грузовиков КамАЗ рассматривает возможность привлечения заключенных для работы на своих заводах. Это необходимо, чтобы восполнить дефицит рабочей силы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

По словам генерального директора КамАЗа Сергея Когогина, компания испытывает острую нехватку рабочих рук и поэтому рассматривает возможность использования подневольного труда в производстве автомобилей.

Пока конкретных решений не принято, но глава крупнейшего российского производителя грузовиков сообщил журналистам, что компания "оценивает возможности применения программы, разработанной Федеральной службой исполнения наказаний".

Человек в телогрейке: в России хотят использовать заключенных для работы на автозаводах

Сообщается, что только на производстве в Набережных Челнах компания испытывает нехватку 4000 сотрудников, несмотря на привлечение рабочих-мигрантов из Узбекистана.

Одной из причин дефицита рабочих, с которым столкнулись многие российские предприятия, являются ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В результате Федеральная служба исполнения наказаний предложила использовать труд заключенных.

Вряд ли подневольный труд при производстве автомобилей понравится концерну Daimler, которому принадлежит 15% акций КамАЗа. Все-таки в XXI веке живем…

Напомним, что Илон Маск заявил, что PepsiCo не получит обещанных грузовиков Tesla Semi в срок. Задержку с выпуском электрических глава Tesla объясняет дефицитом микроэлектроники и отсутствием аккумуляторных батарей нового поколения.

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