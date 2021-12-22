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Людина в тілогрійці: в Росії хочуть використовувати ув'язнених для роботи на автозаводах

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Середа 22 грудня 2021 09:35
Людина в тілогрійці: в Росії хочуть використовувати ув'язнених для роботи на автозаводах Конвеєр заводу КамАЗ (Фото: flickr.con)
Автор: Олександр Мороз

Найбільший російський виробник вантажівок КамАЗ розглядає можливість залучення ув'язнених для роботи на своїх заводах. Це необхідно, щоб заповнити дефіцит робочої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

За словами генерального директора КамАЗа Сергія Когогіна, компанія відчуває гостру нестачу робочих рук і тому розглядає можливість використання підневільної праці у виробництві автомобілів.

Поки конкретних рішень не прийнято, але глава найбільшого російського виробника вантажівок повідомив журналістам, що компанія "оцінює можливості застосування програми, розробленої Федеральною службою виконання покарань".

Людина в тілогрійці: в Росії хочуть використовувати ув'язнених для роботи на автозаводах

Повідомляється, що тільки на виробництві в Набережних Челнах компанія відчуває нестачу 4000 співробітників, незважаючи на залучення робітників-мігрантів з Узбекистану.

Однією з причин дефіциту робочих, з яким зіткнулися багато російських підприємств, є обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. В результаті Федеральна служба виконання покарань запропонувала використовувати працю ув'язнених.

Навряд чи підневільна праця при виробництві автомобілів сподобається концерну Daimler, якому належить 15% акцій КамАЗа. Все-таки в XXI столітті живемо…

Нагадаємо, що Ілон Маск заявив, що PepsiCo не отримає обіцяних вантажівок Tesla Semi в строк. Затримку з випуском електричних глава Tesla пояснює дефіцитом мікроелектроніки і відсутністю акумуляторних батарей нового покоління.

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