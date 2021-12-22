Людина в тілогрійці: в Росії хочуть використовувати ув'язнених для роботи на автозаводах

Найбільший російський виробник вантажівок КамАЗ розглядає можливість залучення ув'язнених для роботи на своїх заводах. Це необхідно, щоб заповнити дефіцит робочої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

За словами генерального директора КамАЗа Сергія Когогіна, компанія відчуває гостру нестачу робочих рук і тому розглядає можливість використання підневільної праці у виробництві автомобілів.

Поки конкретних рішень не прийнято, але глава найбільшого російського виробника вантажівок повідомив журналістам, що компанія "оцінює можливості застосування програми, розробленої Федеральною службою виконання покарань".

Повідомляється, що тільки на виробництві в Набережних Челнах компанія відчуває нестачу 4000 співробітників, незважаючи на залучення робітників-мігрантів з Узбекистану.

Однією з причин дефіциту робочих, з яким зіткнулися багато російських підприємств, є обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. В результаті Федеральна служба виконання покарань запропонувала використовувати працю ув'язнених.

Навряд чи підневільна праця при виробництві автомобілів сподобається концерну Daimler, якому належить 15% акцій КамАЗа. Все-таки в XXI столітті живемо…

Нагадаємо, що Ілон Маск заявив, що PepsiCo не отримає обіцяних вантажівок Tesla Semi в строк. Затримку з випуском електричних глава Tesla пояснює дефіцитом мікроелектроніки і відсутністю акумуляторних батарей нового покоління.