Cayenne уже не торт: Porsche готовит новый флагманский 7-местный кроссовер

От дилеров Porsche поступает информация, что компания готовит новый большой кроссовер. Моедль встанет на ступеньку Cayenne и возглавит моедльную линейку бренду..

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News.

Старший брат Cayenne подучит трехрядную компоновку и более "прямоугольный" силуэт. Подробности о новом автомобиле остаются туманными. Но на рынке новинка может появиться не раньше второй половины десятилетия в виде подключаемого гибрида. Вероятно, кроссовер получит ту же новую модульную платформу, что и будущий Audi Q7 и Bentley Bentayga.

Автомобиль под кодовым названием Landjet представляет собой трехрядный семиместный автомобиль, который разрабатывается в рамках проекта Audi Project Artemis. Предполагается, что электрическая версия кроссовера сможет проезжать до 700 км на одном заряде батареи и продемонстрирует лучшее, на что сегодня способна инженерная школа Volkswagen Group.

По словам представителя компании, Porsche всегда открыто к новым идеям и запуску новых моделей в ранее неизведанных сегментах. Немецкий автопроизводитель это ранее уже демонстрировал, представив Cayenne в 2002 году и Macan в 2013 году.

Более того, новые кроссоверы позволяют компании привлекать молодую аудиторию. Средний возраст владельцев купе и родстеров Porsche – 60 лет, тогда как средний возраст владельцев кроссоверов – всего 38 лет.

Напомним, что США открывает резервные запасы нефти для снижения цен на топливо. Всего из нефтяного резерва будет выпущено 50 миллионов баррелей сырой нефти.

Ранее стало известно, что появились первые изображения народного турецкого кроссовера. Новый кроссовер будет выпускаться под маркой TOGG.