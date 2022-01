Безрассудный лихач: парень на электросамокате разогнался по городской улице до 80 км/ч

Мужчина на электросамокате гнал на скорости свыше 80 километров в час по оживленным улицам Лондона. А виноватым оказался водитель, который это безобразие снял на камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание Daily Mail.

На опубликованном в сети ролике видно, как мужчина на электрическом самокате легко обгоняет автомобили. Судя по спидометру едущей рядом машины, экстремалу удалось разогнаться более чем до 50 миль в час (свыше 80 км/ч).

И хотя на самокатчике был светоотражающий жилет, в случае аварии он ему вряд ли бы помог – для этого нужно было бы привязать на грудь и спину по пуховой подушке безопасности.

В социальных сетях, как водится, сразу поднялся хайп. Некоторые называли дерзкого нарушителя ПДД "абсолютно безумным" и, поверьте, это было еще самое цензурное выражение.

Но большинство пользователей почему-то обрушилось на водителя, снявшего видео – вместо того, чтобы следить за дорогой, он снимает на смартфон, подвергая опасности других участников движения.

И хотя водитель авто клялся и божился, что ролик снял пассажир – это мало помогло. Ему тут же ответили, что распространение этого видеоролика подает дурной пример.