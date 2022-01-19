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Хочешь ехать – плати: в Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилями

Новина українською →
Среда 19 января 2022 11:23
Хочешь ехать – плати: в Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилями Городской трафик на улицах Лондона (Фото: driving.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Администрация Лондона намерена ввести обязательную плату за поездки по городу на личных легковых автомобилях. Подразумевается, что такой сбор позволит уменьшить количество пробок.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Guardian.

Кроме того, платная езда на персональных автомобилях должна помочь в борьбе с изменением климата. В свою очередь, снижение количества регулярных ежедневных поездок позволит Лондону стать первым в Европе углеродно-нейтральным городом к 2030 году. Перспективная система оплаты должна учитывать пройденное каждым автомобилем расстояние, время в пути и местоположение автомобиля.

Хочешь ехать – плати: в Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилями Принятие единой формулы оплаты не состоится раньше 2024 года. По мнению Хана, потери простых лондонцев от загрязнения воздуха и изменения климата будут более существенными, чем относительно небольшие тарифы на эксплуатацию легковых автомобилей. Спасти ситуацию и кошелек автомобилистов могут только электромобили. Согласно проекту, с электрокаров плата за езду по городу взиматься не будет.

Также мы писали, что таксист взял с женщины 10 тысяч долларов за поездку на полтора километра. Всему виной неисправность платежного терминала.

Ранее сообщалось, что немецкие чиновники отказываются от своих планов по электрификации. Они намерены причислить к «зеленым» машинам гибриды.

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