Безрозсудний лихач: хлопець на електросамокаті розігнався міською вулицею до 80 км/год

Чоловік на електросамокаті гнав на швидкості понад 80 кілометрів на годину по жвавих вулицях Лондона. А винуватим виявився водій, який це неподобство зняв на камеру.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання Daily Mail.

На опублікованому в мережі ролику видно, як чоловік на електричному самокаті легко обганяє автомобілі. Судячи зі спідометра машини поруч, екстремалу вдалося розігнатися більш ніж до 50 миль на годину (понад 80 км/год).

І хоча на самокатчику був світловідбиваючий жилет, в разі аварії він йому навряд чи б допоміг - для цього потрібно було б прив'язати на груди і спину по пуховій подушці безпеки.

У соціальних мережах, як водиться, відразу піднявся хайп. Деякі називали зухвалого порушника ПДР "абсолютно божевільним" і, повірте, це був ще самий цензурний вислів.

Але більшість користувачів чомусь обрушилося на водія, який зняв відео – замість того, щоб стежити за дорогою, він знімає на смартфон, наражаючи на небезпеку інших учасників руху.

І хоча водій авто клявся і божився, що ролик зняв пасажир – це мало допомогло. Йому тут же відповіли, що поширення цього відеоролику подає погану ідею, до якої б без нього ніхто не здогадався.