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Безрозсудний лихач: хлопець на електросамокаті розігнався міською вулицею до 80 км/год

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Четвер 20 січня 2022 13:02
Безрозсудний лихач: хлопець на електросамокаті розігнався міською вулицею до 80 км/год Електросамокат, демонстраційне фото (джерело: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Чоловік на електросамокаті гнав на швидкості понад 80 кілометрів на годину по жвавих вулицях Лондона. А винуватим виявився водій, який це неподобство зняв на камеру.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання Daily Mail.

На опублікованому в мережі ролику видно, як чоловік на електричному самокаті легко обганяє автомобілі. Судячи зі спідометра машини поруч, екстремалу вдалося розігнатися більш ніж до 50 миль на годину (понад 80 км/год).

І хоча на самокатчику був світловідбиваючий жилет, в разі аварії він йому навряд чи б допоміг - для цього потрібно було б прив'язати на груди і спину по пуховій подушці безпеки.

Безрозсудний лихач: хлопець на електросамокаті розігнався міською вулицею до 80 км/год

У соціальних мережах, як водиться, відразу піднявся хайп. Деякі називали зухвалого порушника ПДР "абсолютно божевільним" і, повірте, це був ще самий цензурний вислів.

Але більшість користувачів чомусь обрушилося на водія, який зняв відео – замість того, щоб стежити за дорогою, він знімає на смартфон, наражаючи на небезпеку інших учасників руху.

І хоча водій авто клявся і божився, що ролик зняв пасажир – це мало допомогло. Йому тут же відповіли, що поширення цього відеоролику подає погану ідею, до якої б без нього ніхто не здогадався.

Потрібно відзначити, що влада Лондона і без цього випадку прохолодно ставилися до любителів електричних самокатів. Після недавнього інциденту з вибухом одного з таких скутерів в підземці, було заборонено їх перевезення в громадському транспорті - навіть в складеному або розібраному стані. У поліції метрополітену заявили, що в цілому вже вилучили 3987 приватних електросамокатів.

Нагадаємо, що влада Лондона має намір ввести обов'язкову плату за поїздки по місту на особистих легкових автомобілях. Мається на увазі, що такий збір дозволить зменшити кількість пробок.

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