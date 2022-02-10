Половина АЗС продают бензин без прибыли: что происходит на рынке нефтепродуктов в Украине

Наценка автозаправочных станций на бензине и дизельном топливе в 2021 году резко снизилась по сравнению с предыдущими годами. В результате на рынке сложилась ситуация, когда некоторые АЗС вынуждены работать без прибыли.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на исследование "Консалтинговой группы А-95".
В 2021 году валовая наценка на бензине А-95 составила 2,45 грн/л, на дизельном топливе –3,82 грн/л, на сжиженном газе – 1,6 грн/л. По сравнению с 2020 годом падение маржи на бензине А-95 и на дизтопливе составило 50% и 33% соответственно. Наценка на сжиженном газе осталась неизменной.
Наибольшее снижение торговых наценок отмечено на бензине в сетях эконом-сегмента и группы "Приват" – на 1,59 и 2,27 грн/л. При этом в эконом-сетях чистая маржа на бензине в 2021 году фактически обнулилась. Также нулевой она остается уже два года в этом сегменте рынка на торговле сжиженным газом. Ключевой заработок автозаправочных станций в Украине формирует дизельное топливо, продажи которого растут наиболее динамично.
Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 3 февраля.