Половина АЗС продают бензин без прибыли: что происходит на рынке нефтепродуктов в Украине

Наценка автозаправочных станций на бензине и дизельном топливе в 2021 году резко снизилась по сравнению с предыдущими годами. В результате на рынке сложилась ситуация, когда некоторые АЗС вынуждены работать без прибыли.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на исследование "Консалтинговой группы А-95".

В 2021 году валовая наценка на бензине А-95 составила 2,45 грн/л, на дизельном топливе –3,82 грн/л, на сжиженном газе – 1,6 грн/л. По сравнению с 2020 годом падение маржи на бензине А-95 и на дизтопливе составило 50% и 33% соответственно. Наценка на сжиженном газе осталась неизменной.

Эксперты "Консалтинговой группы А-95" также провели оценку доходности, распределив украинские АЗС по четырем ценовым сегментам: эконом ("БРСМ", Мotto, SunOil, Avantage 7 и др., суммарно около 55% АЗС в стране), сеть группы "Приват" ("Укрнафта", ANP, "Авиас" – 20%), медиум (SHELL, АMIC, Glusco, UPG, KLO и др. – 13%), премиум (ОККО, WOG, Socar – 12%).

Наибольшее снижение торговых наценок отмечено на бензине в сетях эконом-сегмента и группы "Приват" – на 1,59 и 2,27 грн/л. При этом в эконом-сетях чистая маржа на бензине в 2021 году фактически обнулилась. Также нулевой она остается уже два года в этом сегменте рынка на торговле сжиженным газом. Ключевой заработок автозаправочных станций в Украине формирует дизельное топливо, продажи которого растут наиболее динамично.

"Бесприбыльная торговля топливом почти половиной станций – украинский феномен. Объясняется она наличием на рынке больших объемов безакцизного фальсификата бензина, выпускаемого на нефтебазах, а также схем, при которых продажи на АЗС попросту не оформляются должным образом", — заявил Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95".

Ключевым фактором снижения доходности АЗС является введение в мае 2021 года государственного регулирования цен. Согласно прогнозам чистая прибыль автозаправочных станций продолжит снижаться из-за возрастающих затрат – заработных плат, энергетических и транспортных тарифов.

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 3 февраля.