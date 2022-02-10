Половина АЗС продають бензин без прибутку: що відбувається на ринку нафтопродуктів в Україні

Націнка автозаправних станцій на бензині та дизельному паливі у 2021 році різко знизилася в порівнянні з попередніми роками. В результаті на ринку склалася ситуація, коли деякі АЗС змушені працювати без прибутку.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на консалтингову групу "А-95".
У 2021 році валова націнка на бензині А-95 склала 2,45 грн/л, на дизельному паливі -3,82 грн/л, на зрідженому газі – 1,6 грн/л. У порівнянні з 2020 роком падіння маржі на бензині А-95 і на дизпаливі склало 50% і 33% відповідно. Націнка на зрідженому газі залишилася незмінною.
Найбільше зниження торгових націнок відзначено на бензині в мережах економ-сегмента і групи "Приват" – на 1,59 і 2,27 грн/л.При цьому в економ-мережах чиста маржа на бензині у 2021 році фактично обнулилася. Також нульовою вона залишається вже два роки в цьому сегменті ринку на торгівлі скрапленим газом. Ключовий заробіток автозаправних станцій в Україні формує дизельне паливо, продажі якого зростають найбільш динамічно.
Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 3 лютого.