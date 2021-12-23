Превратить пластик в металл: разработана необычная нанодобавка для упрочнения полимеров

При использовании нанодобавок израильской компании Nemo Nanomaterials повышается прочность пластиковых деталей. По многим характеристикам модернизированный материал не уступает алюминию, но при этом на треть легче. Им уже заинтересовались автопроизводители.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Nemo Nanomaterials.

По оценкам израильского стартапа, через 3-4 года рынок облегченных материалов для автомобильной промышленности увеличится с 40 до 99 миллиардов долларов. Nemo Nanomaterials надеется захватить часть этого сегмента. Фирма создала концентрат из графеновых нанотрубок TUBALL, который даже в незначительном количестве способен изменять механические свойства материалов.

Полимерам после добавления наноприсадок под силу по прочности догнать сталь и алюминий. Подразумевается, что новые материалы могут использоваться в моторном отсеке, для изготовления корпусов аккумуляторных батарей и даже некоторых силовых элементов кузова. Усиленные пластики позволяют сделать узлы и детали до 30 процентов легче. Это должно положительно сказаться на запасе хода электромобилей и гибридов, в которых они будут использоваться.

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