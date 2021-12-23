ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перетворити пластик на метал: розроблена незвичайна присадка для зміцнення полімерів

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 09:50
Перетворити пластик на метал: розроблена незвичайна присадка для зміцнення полімерів Фото: гранули нанодобавки Nemo Nanomaterials (nemonano.com)
Автор: Константин Широкун

При використанні нанодобавок ізраїльської компанії Nemo Nanomaterials підвищується міцність пластикових деталей. За багатьма характеристиками модернізований матеріал не поступається алюмінію, але при цьому на третину легше. Ним уже зацікавились автовиробники.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Nemo Nanomaterials.

За оцінками ізраїльського стартапу, через 3-4 роки ринок полегшених матеріалів для автомобільної промисловості збільшиться з 40 до 99 мільярдів доларів. Nemo Nanomaterials сподівається захопити частину цього сегмента. Фірма створила концентрат з графенових нанотрубок TUBALL, який навіть у незначній кількості здатний змінювати механічні властивості матеріалів.

Полімерам після додавання наноприсадок під силу по міцності наздогнати сталь і алюміній. Мається на увазі, що нові матеріали можуть використовуватися в моторному відсіку, для виготовлення корпусів акумуляторних батарей і навіть деяких силових елементів кузова. Посилені пластики дозволяють зробити вузли і деталі до 30 відсотків легше. Це повинно позитивно позначитися на запасі ходу електромобілів і гібридів, в яких вони будуть використовуватися.

Раніше ми повідомляли, що у Росії хочуть використовувати ув'язнених для роботи на автозаводах. Це необхідно, щоб заповнити дефіцит робочої сили.

Нагадаємо, що КрАЗ повертається до випуску бронеавтомобілів. За офіційною інформацією, ціна одного бронеавтомобіля-близько 7,5 млн грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору