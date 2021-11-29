Очень дорого: Lexus LX600 на базе Toyota Land Cruiser 300 поразил ценой

В Японии начались продажи полноразмерного внедорожника Lexus LX600. Новинка оказалась в 2,5 раза дороже соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на BestCarWeb.

Премьера Lexus LX600 состоялась полтора месяца назад, но ди сих пор не были известны ни комплектации, ни цены. И только теперь, когда в Японии стартовали предзаказы на новинку, появилось понимание, сколько будет стоить премиальный внедорожник.

Если в двух словах - очень дорого. Так, за машину в базовом исполнении японские дилеры просят 12,5 млн йен или, в пересчете, 110 тыс. долларов. Топовую комплектацию оценили почти в 18 млн йен (160 тыс. долларов). При этом на домашнем рынке цены на Land Cruiser 300 начинаются с отметки в 45 тыс. долларов. В сравнение с предшественником, цены на новый LX600 в Японии выросли примерно на 10 процентов.

На японском рынке Lexus LX600 доступен с бензиновым 415-сильным турбомотором объемом 3,5 литра. В паре с ним трудится 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Система постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала входит в стандартное оснащение. Топовое исполнение Executive оснащено четырёхместным салоном. Но даже в нем присутствует опциональное оборудование, за которое придется доплачивать. Например, за премиальную аудиосистему Mark Levinson.

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