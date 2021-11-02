Акции Tesla обвалились после твита Илона Маска о том, что контракт с Hertz на 100 тысяч машин не подписан

Контракт Hertz на поставку 100 тысяч электромобилей Tesla еще не подписан (Фото: Hertz)

Акции Tesla упали на 5,5% после того, как Илон Маск объявил, что масштабная сделка с Hertz на поставку 100 тысяч электромобилей еще не подписана.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе капитализация Tesla впервые в истории компании перешагнула отметку 1 трлн долларов. Этому способствовала новость о том, что один из крупнейших в мире сервисов аренды автомобилей Hertz закажет рекордную партию электромобилей в количестве 100 тысяч единиц на сумму около 4,2 млрд долларов.



Однако теперь стало известно, что контракт все еще не подписан. Об этом 1 ноября в Twitter написал основатель компании Илон Маск.

"Я хотел бы подчеркнуть, что контракт с Hertz еще не подписан", - отметил Маск.

You’re welcome!



If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.



Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.



Hertz deal has zero effect on our economics. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

По словам Маска, сейчас спрос на Tesla намного превышает производственные возможности компании, поэтому в компании Hertz не могут рассчитывать на скидку даже с оглядкой на рекордный заказ.



На фоне этих высказываний Маск акции Tesla на торгах 2 ноября упали на 5,5%, до 1142,4 долларов за акцию бумагу на предварительных торгах на бирже NASDAQ. Максимальное же падение стоимости превысило 7%.

Напомним, что о заказе 100 тысяч электромобилей Tesla компания Hertz сообщила 25 октября. Основную долю в заказе должны составить машины Model 3, а сама сделка обошлась бы компании примерно в 4,2 миллиарда долларов.

На данный момент официальных комментариев со стороны Hertz не поступало.

Ранее сообщалось, что компания Bosch инвестирует почти 500 млн долларов в свой новый завод по производству микросхем для автомобилей. Инвестиции позволят расширить производство и приблизить окончание дефицита полупроводников в мировой автомобильной индустрии.