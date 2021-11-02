Акції Tesla обвалилися після твіту Ілона Маска про те, що контракт з Hertz на 100 тисяч машин не підписано

Контракт Hertz на поставку 100 тисяч електромобілів Tesla ще не підписаний (Фото: Hertz)

Акції Tesla впали на 5,5% після того, як Ілон Маск оголосив, що масштабна угода з Hertz на поставку 100 тисяч електромобілів ще не підписана.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Reuters.

Минулого тижня капіталізація Tesla вперше в історії компанії переступила позначку 1 трлн доларів. Цьому сприяла новина про те, що один з найбільших у світі сервісів оренди автомобілів Hertz замовить рекордну партію електромобілів у кількості 100 тисяч одиниць на суму близько 4,2 млрд доларів.



Однак тепер стало відомо, що контракт все ще не підписано. Про це 1 листопада в Twitter написав засновник компанії Ілон Маск.

"Я хотів би підкреслити, що контракт з Hertz ще не підписано", - зазначив Маск.

You’re welcome!



If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.



Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.



Hertz deal has zero effect on our economics. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

За словами Маска, зараз попит на Tesla набагато перевищує виробничі можливості компанії, тому в компанії Hertz не можуть розраховувати на знижку навіть з оглядкою на рекордне замовлення.



На тлі цих висловлювань Маск акції Tesla на торгах 2 листопада впали на 5,5%, до 1142,4 доларів за акцію на попередніх торгах на біржі NASDAQ. Максимальне ж падіння вартості перевищило 7%.

Нагадаємо, що про замовлення 100 тисяч електромобілів Tesla компанія Hertz повідомила 25 жовтня. Основну частку в замовленні повинні скласти машини Model 3, а сама угода обійшлася б компанії приблизно в 4,2 мільярда доларів.

На цей час офіційних коментарів з боку Hertz не надходило.

Раніше повідомлялося, що компанія Bosch інвестує майже 500 млн доларів у свій новий завод з виробництва мікросхем для автомобілів. Інвестиції дозволять розширити виробництво і наблизити закінчення дефіциту напівпровідників у світовій автомобільній індустрії.