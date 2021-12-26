ВСУ закупила броневики КрАЗ "Кугуар", а "Эталон" обещает новый автобус. Главное из мира авто

Уходящая неделя оказалась богата на автомобильные новости, имеющих отношение к Украине, именно им посвящен наш традиционный воскресный обзор. Так, КрАЗ готовит бронеавтомобили для ВСУ, Кабмин продлил запрет на импорт автомобилей происхождением из России, а корпорация "Эталон" готовит в 2022 году несколько интересных новинокй.

О главных новостях уходящей недели читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

КрАЗ начинает поставки броневиков "Кугуар" в ВСУ

Бронеавтомобили КрАЗ "Кугуар" поступят на вооружение украинской армии. Ранее такие броневики использовались только Нацгвардией и пограничниками.

Информация о закупке двух КрАЗ "Кугуар" появилась в отчетности государственных публичных закупок. Стоимость каждого броневика составляет 7,5 млн гривен.

Бронеавтомобиль КрАЗ "Кугуар" создан на базе пикапа Toyota Land Cruiser 79 и отвечает классу баллистической защиты CEN Level BR6: броня способна выдержать пули калибра 7,62х51 мм с дистанции 10 м..

Машина может оснащаться бензиновым 4,0-литровым мотором на 218 л.с. либо 4,5-литровым турбодизелем мощностью 232 "силы". Длина бронеавтомобиля составляет 5,4 м, вместимость - 8 человек, дорожный просвет - 300 мм.

Корпорация "Эталон" готовит к производству туристический автобус и мусоровоз

Корпорация "Эталон" заявила о подготовке к производству абсолтно нового туристического автобуса. Новинка получила обозачение А11123.

Автобус длиной 10,6 м получит салон вместимостью 43–47 мест. Силовая установка – турбодизель Ashok Leyland рабочим объемом 5,76 л и мощностью 224 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической коробкой ZF. Полная масса – 18,6 тонны. Премьера автобуса А11123 состоится в январе или феврале следующего года.

Также в 2022-м "Эталон" планирует расширить ассортимент своей продукции за счет мусоровозов. На данный момент идет разработка машины с бункером объемом 12 кубических метров, который будет установлена на шасси автомобиля Ashok Leyland T12230.

Кабмин продлил запрет на импорт в Украину автомобилей из России

Правительство Украины продлило действие постановлений от 2015 года, предусматривающих ограничение на импорт продукции происхождением из России. Соответствующее постановление подписано 23 декабря.

В списке продовольственных и непродовольственных товаров почти из 190 позиций есть и автомобили - легковые, грузовые, автобусы. Эмбарго на имрорт в Украину автомобилей происходедением из России будет действовать еще год - до 31 декабря 2022 года.

"Запретить до 31 декабря 2022 года (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины товаров, произведенных в Российской Федерации, в соответствии с перечнем в приложении", - говорится в постановлении.

В Украине стартовали продажи Nissan Qashqai нового поколения

Компактный кроссовер Nissan Qashqai наконец добрался до Украины. Объявлены цены и комплектации.

На нашем рынке новинка предлагаетсы с единственным бензиновым мотором DIG-T объемом 1,3 л в двух варинах мощности. В паре с 6-ступенчатой механической КПП отдача составляет 130 л.с., а с вариатором Xtronic - 150 л.с.

Новый Qashqai предложен в пяти комплектациях. Уже в "базе" у компактного городского кроссовера есть семь подушек безопасности, светодиаодные фары и круиз-контроль. А за доплату предлагается климат-контроль, бесключевой доступ, панорамная крыша, система кругового обзора и даже сиденья с массажем.

Первый электромобиль Mercedes-AMG появится в Украине

В Украине начался прием заказов на электромобиль Mercedes-AMG EQS 53. Эта "заряженная" версия флагманского электрокара Mercedes EQS ожидаемо стала самой мощной в линейке. И самой дорогой.

Цены начинаюстя с отметки 133 тысячи евро. Базовая версия имеет силовую установку суммарной отдачей 484 кВт (658 л.с.) и 950 Нм. С опциональным пакетом отдача может кратковременно увеличиваться до 761 л.с. и 1020 Нм.

Батарея емкостью 107,8 кВт∙ч поддерживает зарядку постоянным током на терминалах мощностью до 200 кВт и обеспечивает пробег до 580 км.