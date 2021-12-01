Всего 5 секунд до "сотни": быстрейший кроссовер Hyundai получил ценник

Hyundai представил Kona N в середине этого года. Спустя несколько месяцев стали известны и цены на быстрый кроссовер. Они начинаются с отметки в 35 425 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Hyundai Kona N оснастили 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 280 л.с. мощности и 392 Нм максимального крутящего момента. Если и этих значений мало, то отдачу силового агрегата можно кратковременно увеличить до 290 л.с. с помощью функции N Grin Shift.

Двигатель соединен с восьмиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением, которая передает мощность на передние колеса через электронный дифференциал повышенного трения.

Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,5 секунды. Кроссовер также получил доработанную тормозную систему, обновленные настройки электроусилителя руля и новые предустановленные режимы вождения.

Kona N выделяется за счет аэродинамического обвеса и 19-дюймовых легкосплавных дисков. Среди других особенностей экстерьера – массивный спойлер, треугольный стоп-сигнал в заднем бампере и спортивная двойная выхлопная система.

В салоне новинки прописались спортивное рулевое колесо с кожаной обивкой, рычаг переключения передач с логотипом N и алюминиевые накладки на педали. Машина также по умолчанию оснащена аудиосистемой Harman Kardon с восемью динамиками.

В арсенале Kona N присутствуют система предотвращения столкновений, система удержания в полосе движения, ассистент мертвых зон и пр. Интересно, что для заряженного кроссовера даже за доплату не доступен адаптивный круиз-контроль, хотя на более скромных версиях Hyundai Kona этот электронный помощник предусмотрен.

Ранее стало известно, что Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старые. Никель-металлогидридные батареи впервые появились еще на седане Prius первого поколения.

Напомним, что представлен обновленный кроссовер Skoda Karoq. У новинки изменен дизайн и расширено оснащение, уже в базе – виртуальные приборы.