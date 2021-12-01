ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лише 5 секунд до "сотні": найшвидший кросовер Hyundai отримав цінник

Новость на русском →
Середа 01 грудня 2021 10:45
Лише 5 секунд до "сотні": найшвидший кросовер Hyundai отримав цінник Фото: Hyundai Kona n (hyundainews.com)
Автор: Константин Широкун

Hyundai представив Kona N в середині цього року. Через кілька місяців стали відомі і ціни на швидкий кросовер. Вони починаються з позначки в 35 425 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Hyundai Kona N оснастили 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 280 к.с. потужності і 392 Нм максимального крутного моменту. Якщо і цих значень мало, то віддачу силового агрегату можна короткочасно збільшити до 290 к.с. за допомогою функції N Grin Shift.

Лише 5 секунд до &quot;сотні&quot;: найшвидший кросовер Hyundai отримав цінникДвигун з'єднаний з восьмиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням, яка передає потужність на передні колеса через електронний диференціал підвищеного тертя.

Автомобіль здатний розганятися від 0 до 100 км/год всього за 5,5 секунди. Кросовер також отримав доопрацьовану гальмівну систему, оновлені налаштування електропідсилювача керма і нові встановлені режими водіння.

Лише 5 секунд до &quot;сотні&quot;: найшвидший кросовер Hyundai отримав цінникKona N виділяється за рахунок аеродинамічного обвісу і 19-дюймових легкосплавних дисків. Серед інших особливостей екстер'єру - масивний спойлер, трикутний стоп-сигнал в задньому бампері і спортивна подвійна вихлопна система.

Лише 5 секунд до &quot;сотні&quot;: найшвидший кросовер Hyundai отримав цінникВ салоні новинки присутні спортивне рульове колесо зі шкіряною оббивкою, важіль перемикання передач з логотипом N і алюмінієві накладки на педалі. Машина також за замовчуванням оснащена аудіосистемою Harman Kardon з вісьмома динаміками.

Лише 5 секунд до &quot;сотні&quot;: найшвидший кросовер Hyundai отримав цінникЦікаво, що для зарядженого кросовера навіть за доплату не доступний адаптивний круїз-контроль, хоча на більш скромних версіях Hyundai Kona цей електронний помічник передбачений.

Раніше стало відомо, що Toyota не визнає сучасні батареї і продовжить випускати старі. Нікель-металогідридні батареї вперше з'явилися ще на седані Prius першого покоління.

Нагадаємо, що представлений оновлений кросовер Skoda Karoq. У новинки змінений дизайн і розширено оснащення, вже в базі – віртуальні прилади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору