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Skoda показала самую быструю Fabia

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Среда 16 февраля 2022 08:41
Skoda показала самую быструю Fabia Skoda Fabia Monte Carlo (Фото: skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Новая Skoda Fabia получила спортивное исполнение Monte Carlo. Версия с отсылкой к раллийному прошлому модели должна стать заменой "горячему" хэтчбека vRS, появления которого ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Skoda Fabia Monte Carlo предлагает на выбор два двигателя: 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 108 л.с., или же 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 150 л.с.

С литровым мотором чешский хэтчбек разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,9 секунды, в случае с 150-сильным двигателем машине на такой спринт требуется всего 8,0 секунд.

Skoda показала самую быструю FabiaОба двигателя сопряжены с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, но для начального мотора также доступна и шестиступенчатая "механика". Fabia Monte Carlo со 150-сильным двигателем является самой мощной версией чешского хэтчбека со времен появления в 2010 году 177-сильной Fabia vRS.

Skoda показала самую быструю FabiaВнешне версию Fabia Monte Carlo можно отличить по черной решетке радиатора и новому переднему бамперу. Задний диффузор, боковые юбки и рамки окон окрашены в черный цвет, на передних крыльях красуется шильдик Monte Carlo. Специальное издание Monte Carlo также оснащается 17-дюймовыми колесами, а в качестве опции доступны 18-дюймовые колесные диски.

Впервые Skoda представила спецверсию "Монте-Карло" 11 лет назад на Fabia второго поколения. Чешский автопроизводитель цены на новинку пока держит в секрете. Но уже точно известно, что первые товарные машины отправятся к официальным дилерам в конце мая 2022 года.

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