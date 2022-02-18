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4000 машин Porsche та Volkswagen покинуті на палаючому кораблі у відкритому морі

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П'ятниця 18 лютого 2022 08:17
4000 машин Porsche та Volkswagen покинуті на палаючому кораблі у відкритому морі Судно Felicity Ace(Фото: autocar.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Судно Felicity Ace, що перевозить близько 4000 автомобілів, загорілося у водах Атлантики. Автомобілі доставлялися з Порту Емден в Німеччині в Девісвілл, штат Род-Айленд, США.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Associated Press.

Катер португальських прикордонників і чотири торгові кораблі зняли з судна весь екіпаж - 22 людини. Пожежа почалася в трюмі судна і перекинулася на верхні палуби. Про стан судна і кількість пошкоджених пожежею машин поки нічого невідомо.

4000 машин Porsche та Volkswagen покинуті на палаючому кораблі у відкритому морі"Нам відомо про інцидент на борту судна Felicity Ace, що перевозить автомобілі Porsche. Ваш дилерський центр надасть вам додаткову інформацію про те, як це вплине на вас, як тільки ми отримаємо додаткову інформацію і дізнаємося весь масштаб проблеми", — повідомила компанія Porsche у своєму сервісі Track Your Dream, який клієнти можуть використовувати для відстеження шляху придбаних машин.

Volkswagen також опублікував заяву, в якій говориться, що йому відомо про інцидент з вантажним судном, що перевозив автомобілі Volkswagen Group через Атлантику. Обидва автовиробники у своїх повідомленнях турбуються в першу чергу про стан екіпажу і додають, що вже з'ясовують причину інциденту.

4000 машин Porsche та Volkswagen покинуті на палаючому кораблі у відкритому моріУ португальських Військово-Морських силах заявили, що у них немає ніяких подробиць про операцію з порятунку судна. За їх інформацією, судно з автомобілями дрейфує на схід.

Раніше ми писали, що показана найшвидша Skoda Fabia. Модель вийде на ринок вже навесні 2022 року.

Також повідомлялося, що в Україні стартував продаж нової Skoda Fabia. Для новинки доступний поки один бензиновий мотор.

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