3000 "сил" и полторы секунды до "сотни": показан быстрейший гиперкар в мире

Греческая Spyros Panopoulos Automotive официально представила свою первую модель под названием Chaos. Для новинки доступно два варианта двигателей – мощностью 2049 или 3065 л.с.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Spyros Panopoulos Automotive.

Гиперкар Chaos приводится в движение 4,0-литровым двигателем V10 с двойным турбонаддувом, который будет доступен с двумя уровнями мощности. Роль трансмиссии возложена на 8-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением.

Двигатель спроектирован и разработан греческими инженерами. Все основные элементы двигателя напечатаны на 3D-принтере. Блок цилиндров выполнен из магния, поршни и шатуны – из титана, турбонагнетатели – из углеродного волокна и магния.

Более скромная версия выдает 2049 л.с. и 1389 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разгонять машину от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды и от 0 до 300 км/ч за 7,9 секунды. Версия с топовым 3065-сильным мотором с места до первой "сотни" разгоняется за 1,5 секунды.

По заявлению компании, флагманский Chaos – это быстрейший автомобиль в мире. Расчетная максимальная скорость превышает отметку в 500 км/ч.

"Хаос" оснащен 22-дюймовыми легкосплавными дисками. Автомобиль весит всего 1272 кг. Шасси изготовлено из титана, магниевых сплавов, а также углеродного волокна. Замедляется ультракар благодаря карбон-керамическим вентилируемым тормозам диаметром 482 мм спереди и 442 мм сзади с напечатанными на 3D-принтере тормозными суппортами.

В салоне машины установлен сенсор распознавания отпечатков пальцев, встроенные камеры распознают водителя и даже по выражению лица могут адаптировать характеристики вождения под стать настроению.

Заявлено, что компания хочет произвести 20 ультракаров для каждого континента, при этом модель будет эксклюзивно распространяться на Sotheby’s. Первая партия машин уже распродана, поставки новинки запланированы на начало 2022 года.

Цены начинаются от 5,5 млн евро за базовый вариант мощностью 2000 л.с. и могут достигать 12,4 млн евро за топовую 3000-сильнуюверсию.

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