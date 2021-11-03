3000 "сил" и полторы секунды до "сотни": показан быстрейший гиперкар в мире

Греческая Spyros Panopoulos Automotive официально представила свою первую модель под названием Chaos. Для новинки доступно два варианта двигателей – мощностью 2049 или 3065 л.с.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Spyros Panopoulos Automotive.
Гиперкар Chaos приводится в движение 4,0-литровым двигателем V10 с двойным турбонаддувом, который будет доступен с двумя уровнями мощности. Роль трансмиссии возложена на 8-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением.
Двигатель спроектирован и разработан греческими инженерами. Все основные элементы двигателя напечатаны на 3D-принтере. Блок цилиндров выполнен из магния, поршни и шатуны – из титана, турбонагнетатели – из углеродного волокна и магния.
По заявлению компании, флагманский Chaos – это быстрейший автомобиль в мире. Расчетная максимальная скорость превышает отметку в 500 км/ч.
Цены начинаются от 5,5 млн евро за базовый вариант мощностью 2000 л.с. и могут достигать 12,4 млн евро за топовую 3000-сильнуюверсию.
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