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Рестайлинг для флагмана: Audi обновила роскошный седан A8

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Вторник 02 ноября 2021 12:17
Рестайлинг для флагмана: Audi обновила роскошный седан A8 Audi A8 2022 модельного года (Фото: Audi)
Автор: Александр Мороз

Обновленный Audi A8 2022 года получил более широкую решетку радиатора, усовершенствованную оптику и обилие хрома в отделке. Впервые флагман из Ингольштадта предлагается с пакетом S Line.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Audi.

Через несколько дней после премьеры роскошного Audi A8L под возрожденным премиальным брендом Horh компания представляет обновления для всего семейства A8. Рестайлинг принес флагманскому седану Audi измененный дизайн передней части кузова, новые цвета и технологии в салоне. Также модель впервые в своей истории доступна со спортивным пакетом S Line.

Рестайлинг для флагмана: Audi обновила роскошный седан A8

Боковые воздухозаборники на бампере имеют более вертикальную компоновку, а над ними расположены модернизированные фары, каждая из которых включает 1,3 миллиона микрозеркал цифровой матрицы.

Рестайлинг для флагмана: Audi обновила роскошный седан A8

Впервые с момента дебюта модели в 1994 году Audi предлагает свой люксовый седан с пакетом отделки S Line, привнеся в него элементы спортивного дизайна, заимствованные у модели S8. Задние светодиодные фонари входят в стандартную комплектацию и имеют новую графику, придавая сопернику Mercedes S-класса более современный вид.

Завершают внешние доработки четыре новых варианта окраски металлик (District Green, Firmament Blue, Manhattan Grey и Ultra Blue), а также пять матовых оттенков (Daytona Grey, Floret Silver, District Green, Terra Grey и Glacier White).

Рестайлинг для флагмана: Audi обновила роскошный седан A8

Поскольку интерьер A8 был первоклассным и до обновления, изменения в салоне незначительны – свежая версия Audi Virtual Cockpit дополнена проекционным дисплеем, а на центральной консоли разместилась пара сенсорных экранов размером 10,1 и 8,6 дюйма. Есть два мультимедийных дисплея и для задних пассажиров.

В то время как свежий A8 L Horch предложен в Китае исключительно с двигателем V6, европейский A8/A8L доступен с агрегатами 3.0 TFSI и 4.0 TFSI на выбор, а также дизелем и подключаемым гибридом. Транмисссия – восьмидиапазонный автомат TipTronic и система полного привода Quattro AWD.

Рестайлинг для флагмана: Audi обновила роскошный седан A8

Европейские продажи обновленного флагмана Audi A8 стартуют уже в декабре. На родине, в Германии, цены на базовую модель будут начинаться от 99 500 евро.

Напомним, что Audi представила удлиненный седан Audi A8L Horch. Новинка должна создать достойную конкуренцию флагманскому седану Mercedes-Maybach.

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