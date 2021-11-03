3000 "сил" і півтори секунди до "сотні": показано найшвидший гіперкар у світі

Грецька Spyros Panopoulos Automotive офіційно представила свою першу модель під назвою Chaos. Для новинки доступно два варіанти двигунів-потужністю 2049 або 3065 к.с.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Spyros Panopoulos Automotive.

Гіперкар Chaos приводиться в рух 4,0-літровим двигуном V10 з подвійним турбонаддувом, який буде доступний з двома рівнями потужності.

Роль трансмісії покладено на 8-ступінчасту роботизовану трансмісію з подвійним зчепленням. Двигун спроектований і розроблений грецькими інженерами. Всі основні елементи двигуна надруковані на 3D-принтері. Блок циліндрів виконаний з магнію, Поршні та шатуни – з титану, турбонагнітачі – з вуглецевого волокна і магнію.

Більш скромна версія видає 2 049 к.с. і 1389 Нм крутного моменту. Цього достатньо, щоб розганяти машину від 0 до 100 км/год за 1,9 секунди та від 0 до 300 км/год за 7,9 секунди. Версія з топовим 3065-сильним мотором з місця до першої "сотні" розганяється за 1,5 секунди.

За заявою компанії, флагманський Chaos – це найшвидший автомобіль у світі. Максимальна швидкість перевищує позначку в 500 км/год.

"Хаос" оснащений 22-дюймовими легкосплавними дисками. Автомобіль важить всього 1272 кг. Шасі виготовлено з титану, магнієвих сплавів, а також вуглецевого волокна. Сповільнюється ультракар завдяки карбон-керамічним вентильованим гальмам діаметром 482 мм спереду і 442 мм ззаду з надрукованими на 3D-принтері гальмівними супортами.

У салоні машини встановлений сенсор розпізнавання відбитків пальців, вбудовані камери розпізнають водія і навіть за виразом обличчя можуть адаптувати характеристики водіння відповідно його настрою.

Заявлено, що компанія хоче зробити 20 ультракарів для кожного континенту, при цьому модель буде ексклюзивно поширюватися на Sotheby's. перша партія машин вже розпродана, поставки новинки заплановані на початок 2022 року.

Ціни починаються від 5,5 млн євро за базовий варіант потужністю 2000 к.с. і можуть досягати 12,4 млн євро за топову 3000-сильну потужність.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.

Також повідомлялося, що Audi оновила розкішний седан A8. Флагман отримав ширшу решітку радіатора, вдосконалену оптику і велика кількість хрому в обробці.