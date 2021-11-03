3000 "сил" і півтори секунди до "сотні": показано найшвидший гіперкар у світі

Грецька Spyros Panopoulos Automotive офіційно представила свою першу модель під назвою Chaos. Для новинки доступно два варіанти двигунів-потужністю 2049 або 3065 к.с.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Spyros Panopoulos Automotive.
Гіперкар Chaos приводиться в рух 4,0-літровим двигуном V10 з подвійним турбонаддувом, який буде доступний з двома рівнями потужності.
Роль трансмісії покладено на 8-ступінчасту роботизовану трансмісію з подвійним зчепленням. Двигун спроектований і розроблений грецькими інженерами. Всі основні елементи двигуна надруковані на 3D-принтері. Блок циліндрів виконаний з магнію, Поршні та шатуни – з титану, турбонагнітачі – з вуглецевого волокна і магнію.
За заявою компанії, флагманський Chaos – це найшвидший автомобіль у світі. Максимальна швидкість перевищує позначку в 500 км/год.
Ціни починаються від 5,5 млн євро за базовий варіант потужністю 2000 к.с. і можуть досягати 12,4 млн євро за топову 3000-сильну потужність.
Раніше ми писали, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.
Також повідомлялося, що Audi оновила розкішний седан A8. Флагман отримав ширшу решітку радіатора, вдосконалену оптику і велика кількість хрому в обробці.