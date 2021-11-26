UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

250 тысяч долларов за электромобиль и палатку: Porsche Taycan превратили в кемпер

Автор: Константин Широкун

Производитель модных аксессуаров для путешественников Discoverberry Bundle представил набор оборудования, который превращает Porsche Taycan Cross Turismo кемпер. Доработанную машину оценили в 250 тыс. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Все туристическое оборудование является частью новой линейки продуктов Db Raspberry Edition. На крыше Taycan Cross Turismo прописалась палатка Strøm 2385L, в багажнике появилась дорожная сумка Strøm 60L, рюкзак Strøm 30L и комплект для приготовления еды на природе.

Porsche Taycan Cross Turismo дооснастили светодиодными противотуманными фарами. Также установлены всесезонные шины с внедорожным рисунком протектора.

Сообщается, что по отдельности сумка стоит 279 долларов, а рюкзак - 209 долларов. Производитель аксессуаров добавляет, что остальные туристические аксессуары доступны только в пакете с доработанным электромобилем.

Напомним, что новый Range Rover стартовал в Украине. Пятая генерация легендарной модели была представлена 24 ноября.

Ранее стало известно, что представлен Kia Niro нового поколения. Kia черпала вдохновение для нового Niro в концепт-каре HabaNiro 2019 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок