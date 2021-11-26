250 тисяч доларів за електромобіль і намет: Porsche Taycan перетворили на кемпер

Виробник модних аксесуарів для мандрівників Discoverberry Bundle представив набір обладнання, який перетворює Porsche Taycan Cross Turismo кемпер. Доопрацьовану машину оцінили в 250 тис.доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Все Туристичне обладнання є частиною нової лінійки продуктів Db Raspberry Edition. На даху Taycan Cross Turismo прописалася намет Strøm 2385l, в багажнику з'явилася Дорожня сумка Strøm 60L, рюкзак Strøm 30L і комплект для приготування їжі на природі.

Porsche Taycan Cross Turismo дооснастили світлодіодними протитуманними фарами. Також встановлено всесезонні шини із позашляховим малюнком протектора.

Повідомляється, що окремо сумка коштує 279 доларів, а рюкзак - 209 доларів. Виробник аксесуарів додає, що інші туристичні аксесуари доступні тільки в пакеті з доопрацьованим електромобілем.

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