25 лет в строю: Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старые

Toyota не спешит переходить на новые типы аккумуляторных батарей и продолжает использовать никель-металлогидридные АКБ. Впервые они появились еще на седане Prius первого поколения в конце 1990-х годов.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto News.
В свое время Toyota Prius стала первым массовым гибридным автомобилем с никель-металлогидридным аккумулятором. В 2021 году компания существенно доработала конструкцию, превратив батарею в биполярную никель-металлогидридную. Впервые новый тип аккумулятора пошел в серию на городском хэтчбеке Toyota Aqua.
Напомним, что Lexus LX600 на базе Toyota Land Cruiser 300 поразил ценой. Новинка оказалась в 2,5 раза дороже соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.
Ранее стало известно, что Nissan показал свои новые модели на электротяге. К 2030 году автопроизводитель выведет на рынок 23 новые модели, включая 15 электромобилей.