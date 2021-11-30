25 років у строю: Toyota не визнає сучасні батареї і продовжить випускати старі

Toyota не поспішає переходити на нові типи акумуляторних батарей і продовжує використовувати нікель-металогідридні АКБ. Вперше вони з'явилися ще на седані Prius першого покоління в кінці 1990-х років.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto News.
Свого часу Toyota Prius стала першим масовим гібридним автомобілем з нікель-металогідридним акумулятором. У 2021 році компанія суттєво доопрацювала конструкцію, перетворивши батарею на біполярну нікель-металогідридну. Вперше новий тип акумулятора пішов у серію на міському хетчбеку Toyota Aqua.
Нагадаємо, що Lexus LX600 на базі Toyota Land Cruiser 300 вразив ціною. Новинка виявилася в 2,5 рази дорожче соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.
Раніше стало відомо, що Nissan показав свої нові моделі на електротязі. До 2030 року автовиробник виведе на ринок 23 нові моделі, включаючи 15 електромобілів.