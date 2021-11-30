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25 років у строю: Toyota не визнає сучасні батареї і продовжить випускати старі

Автор: Константин Широкун

Toyota не поспішає переходити на нові типи акумуляторних батарей і продовжує використовувати нікель-металогідридні АКБ. Вперше вони з'явилися ще на седані Prius першого покоління в кінці 1990-х років.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto News.

Свого часу Toyota Prius стала першим масовим гібридним автомобілем з нікель-металогідридним акумулятором. У 2021 році компанія суттєво доопрацювала конструкцію, перетворивши батарею на біполярну нікель-металогідридну. Вперше новий тип акумулятора пішов у серію на міському хетчбеку Toyota Aqua.

Нова розробка забезпечує в 1,5 рази більшу потужність в порівнянні зі старою акумуляторною установкою і дозволяє розмістити в 1,4 рази більше осередків в тому ж обсязі. Toyota почала роботу над батареєю нової архітектури ще в 2016 році.

У Toyota планують використовувати біполярні нікель-металогідридні батареї у всіх своїх гібридних автомобілях. На думку японських інженерів, використання літій-іонних акумуляторів має сенс тільки у випадку з електромобілями, яким необхідний великий запас ходу.

Поточний план розвитку Toyota передбачає створення літій-іонних акумуляторів нового покоління в другій половині 2020-х років, а далі прийде черга масового впровадження твердотільних акумуляторів.

Нагадаємо, що Lexus LX600 на базі Toyota Land Cruiser 300 вразив ціною. Новинка виявилася в 2,5 рази дорожче соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Раніше стало відомо, що Nissan показав свої нові моделі на електротязі. До 2030 року автовиробник виведе на ринок 23 нові моделі, включаючи 15 електромобілів.

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Автомобільний ринок