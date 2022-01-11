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200 моделей от 58 брендов: продажи электрокаров в Украине за год выросли на 19%

Автор: Александр Мороз

По итогам 2021 года в Украине продажи новых и подержанных электромобилей выросли на 18,9%, лишь немного уступив по темпам роста автомобилям с ДВС (21%).

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Федерации автопрома Украины (ФАУ)

"Год завершился на позитивной ноте. В декабре количество регистраций за месяц впервые превысило 900 ед., составив 928 легковых электромобилей – вдвое больше, чем год назад, и на 7,7% больше результата ноября", – говорится в сообщении ФАУ.

Всего же по итогам прошлого года продажи новых и подержанных электромобилей выросли на 18,9% в сравнении с 2020-м – до 8541 единиц. Интересно, что на долю новых авто пришлось 14,2% регистраций против 8,9% годом ранее.

Тройка лидеров осталась неизменной – Nissan, Tesla и Chevrolet, которые суммарно удерживают 55% рынка. При этом, почти все бренды нарастили продажи – кроме Tesla и Kia. Марка Audi увеличила продажи электромобилей в два раза, прорвавшись сразу на седьмую строчку рейтинга. А вот Fiat, занимавший в прошлом году четвертое место, выпал за пределы первой десятки.

Бестселлером рынка с большим отрывом остается Nissan Leaf с долей 24,6%, второе место у Tesla Model 3 (9,7%). На третьем месте расположился Chevrolet Bolt EV с долей 8,9% всех регистраций, сместивший с этой позиции Tesla Model S.

Всего в 2021 году на рынке было представлено 200 электрических моделей от 58 брендов.

Самые популярные марки электромобилей в Украине в 2021 году

  1. Nissan – 2227 единиц
  2. Tesla – 1670
  3. Chevrolet – 802
  4. Renault – 551
  5. Volkswagen – 550
  6. Hyundai – 363
  7. Audi – 334
  8. BMW – 250
  9. Mercedes-Benz – 236
  10. Kia – 154

Напомним, что в декабре 2021 года в Украине продолжился рост количества электромобилей. За последний месяц года их количество увеличилось на 860 единиц.

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