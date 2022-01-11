200 моделей від 58 брендів: продажі електрокарів в Україні за рік зросли на 19%

За підсумками 2021 року в Україні продажі нових і старих електромобілів зросли на 18,9%, лише трохи поступившись за темпами зростання автомобілям з ДВС (21%).

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Федерації автопрому України (ФАУ)

"Рік завершився на позитивній ноті. У грудні кількість реєстрацій за місяць вперше перевищила 900 од., склавши 928 легкових електромобілів – вдвічі більше, ніж рік тому, і на 7,7% більше результату листопада", – йдеться в повідомленні ФАУ.

Всього ж за підсумками минулого року продажі нових і старих електромобілів зросли на 18,9% в порівнянні з 2020-м – до 8541 одиниць. Цікаво, що на частку нових авто припало 14,2% реєстрацій проти 8,9% роком раніше.

Трійка лідерів залишилася незмінною - Nissan, Tesla та Chevrolet, які сумарно утримують 55% ринку. При цьому, майже всі бренди наростили продажі - крім Tesla і Kia. Марка Audi збільшила продажі електромобілів в два рази, прорвавшись відразу на сьому сходинку рейтингу. А ось Fiat, який займав минулого року четверте місце, випав за межі першої десятки.

Бестселером ринку з великим відривом залишається Nissan Leaf з часткою 24,6%, друге місце у Tesla Model 3 (9,7%). На третьому місці розташувався Chevrolet Bolt EV з часткою 8,9% всіх реєстрацій, що змістив з цієї позиції Tesla Model S.

Всього в 2021 році на ринку було представлено 200 електричних моделей від 58 брендів.

Найпопулярніші марки електромобілів в Україні у 2021 році

Nissan – 2227 одиниць Tesla – 1670 Chevrolet – 802 Renault – 551 Volkswagen – 550 Hyundai – 363 Audi – 334 BMW – 250 Mercedes-Benz – 236 Kia – 154

Нагадаємо, що у грудні 2021 року в Україні продовжилося зростання кількості електромобілів. За останній місяць року їх кількість збільшилася на 860 одиниць.