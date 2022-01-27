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Почти 120 км на электротяге: новый Range Rover получил плагин-гибридные варианты

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Четверг 27 января 2022 16:10
Почти 120 км на электротяге: новый Range Rover получил плагин-гибридные варианты Range Rover PHEV (Фото: media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Land Rover раскрыл технические подробности плагин-гибридной версии нового Range Rover. Отличительной чертой стал более чем вдвое возросший запас хода на электричестве в сравнении с предшественником.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Английский внедорожник получил две подзаряжаемые модификации – P440e и Р510е. Меньший вариант приводится в движение 3,0-литровым рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и электродвигателем мощностью 141 л.с. Land Rover заявляет, что суммарная мощность машины составляет 434 л.с. Тягового аккумулятора емкостью 38,2 кВт•ч хватает, чтобы тяжелый внедорожник на электротяге проезжал 115-117 км.

Почти 120 км на электротяге: новый Range Rover получил плагин-гибридные вариантыИсполнение P510e оснащено такой же силовой установкой, но из-за других настроек бензинового двигателя мощность силовой установки увеличена до 503 л.с. Обе версии доступны в комплектациях SE, HSE и Autobiography. Модели P440e можно выбрать с длинной или короткой колесной базой, а более мощный P510e — только с короткой колесной базой.

Автопроизводитель уверен, что водители смогут совершать до 75% всех поездок только на электротяге. Range Rover также предлагает возможность быстрой зарядки мощностью 50 кВт, что означает, что он может заряжаться от 0 до 80% менее чем за час, или за пять часов с помощью обычной бытовой розетки.

В 2024 году также появится полностью электрическая версия Range Rover. Как ранее сообщалось, компания намерена предложить электрические версии для всех своих моделей к концу десятилетия.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi L200 нового поколения замечен на испытаниях за Полярным кругом. Интересно, что прототип получил фары от 10-летней машины.

Также мы писали, что опубликованы первые фото серийного пикапа Tesla Cybertruck. В отличие от прототипа, машина не имеет дверных ручек и съемных колпаков.

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