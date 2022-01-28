ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

17 років на конвеєрі: Citroen припинив виробництво свого найдоступнішого хетчбека

Новость на русском →
П'ятниця 28 січня 2022 08:19
17 років на конвеєрі: Citroen припинив виробництво свого найдоступнішого хетчбека Citroen C1 (Фото: media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Французька компанія припинила випуск міського хетчбека C1 після 17 років виробництва. Останній екземпляр компактної п'ятидверної машини зійшов з конвеєра заводу в коліні в Чеській Республіці минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Citroen реалізував по всьому світу понад 1,2 мільйона екземплярів міського автомобіля з моменту його запуску у 2005 році. C1 був знятий з виробництва через зміни стратегічних пріоритетів компанії. На думку Stellantis, компактні хетчбеки А-класу в майбутньому повинні бути тільки електричними.

17 років на конвеєрі: Citroen припинив виробництво свого найдоступнішого хетчбекаКомпанія повідомила, що в найближчому часі прямого наступника C1 чекати не варто. Але його нішу частково повинен зайняти С3 в початкових комплектаціях. Більший хетчбек коштує навіть менше, ніж С1, але пропонує порівнянний рівень оснащення і великі внутрішні габарити.

Менеджмент Citroën також очікує, що клієнти, які використовують свої автомобілі тільки для поїздок по місту, зможуть пересісти з С1 на компактний електромобіль Ami Electric.

Раніше повідомлялося, що Mitsubishi L200 нового покоління помічений на випробуваннях за Полярним колом. Цікаво, що прототип отримав фари від 10-річної машини.

Також ми писали, що новий Range Rover отримав плагін-гібридні варіанти. Новинка може проїхати на електротязі майже 120 км.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору