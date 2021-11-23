Зарядку кожному: усі нові будинки у Великій Британії обладнають зарядними станціями для електромобілів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про нову стратегію щодо електромобілів. Основна увага тепер буде приділена розвитку зарядної інфраструктури для електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання The Driven

Перехід на електромобілі у Великобританії набирає обертів. Нова стратегія передбачає, починаючи з 2022 року, оснащення зарядними пристроями 145 000 нових будинків і будівель - на додаток до вже наявних 250 000 в житлових і офісних будівлях.

Згідно з новими правилами, зарядками оснастять також існуючі будівлі, що вимагають "масштабної реконструкції". Крім того, британська влада спростить способи оплати водіями, завдяки системі безконтактних платежів.

Недавній повсюдний дефіцит бензину на заправках призвів до значного зростання продажів електромобілів. Так, в жовтні 2021 року продажі акумуляторних електромобілів (BEV) у Великобританії зросли на 73,1% в порівнянні з 2020 роком і зараз складають 15,2% від усього ринку.

І це без урахування гібридів! А до 2030 року планується повністю заборонити продаж бензинових і дизельних автомобілів.

Нагадаємо, що компанія Kia представила прототип великого електричного позашляховика Kia Concept EV9. Зарядити акумулятори нового флагманського SUV можна буде всього за 20 хвилин.