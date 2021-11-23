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Зарядку кожному: усі нові будинки у Великій Британії обладнають зарядними станціями для електромобілів

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Вівторок 23 листопада 2021 15:00
Зарядку кожному: усі нові будинки у Великій Британії обладнають зарядними станціями для електромобілів Зарядна станція для електромобілів (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про нову стратегію щодо електромобілів. Основна увага тепер буде приділена розвитку зарядної інфраструктури для електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання The Driven

Перехід на електромобілі у Великобританії набирає обертів. Нова стратегія передбачає, починаючи з 2022 року, оснащення зарядними пристроями 145 000 нових будинків і будівель - на додаток до вже наявних 250 000 в житлових і офісних будівлях.

Згідно з новими правилами, зарядками оснастять також існуючі будівлі, що вимагають "масштабної реконструкції". Крім того, британська влада спростить способи оплати водіями, завдяки системі безконтактних платежів.

Зарядку кожному: усі нові будинки у Великій Британії обладнають зарядними станціями для електромобілів

Недавній повсюдний дефіцит бензину на заправках призвів до значного зростання продажів електромобілів. Так, в жовтні 2021 року продажі акумуляторних електромобілів (BEV) у Великобританії зросли на 73,1% в порівнянні з 2020 роком і зараз складають 15,2% від усього ринку.

І це без урахування гібридів! А до 2030 року планується повністю заборонити продаж бензинових і дизельних автомобілів.

Нагадаємо, що компанія Kia представила прототип великого електричного позашляховика Kia Concept EV9. Зарядити акумулятори нового флагманського SUV можна буде всього за 20 хвилин.

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