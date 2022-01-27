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Майже 120 км на електротязі: новий Range Rover отримав плагін-гібридні варіанти

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Четвер 27 січня 2022 16:10
Майже 120 км на електротязі: новий Range Rover отримав плагін-гібридні варіанти Range Rover PHEV (Фото: media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Land Rover розкрив технічні подробиці плагін-гібридної версії нового Range Rover. Відмінною рисою став більш ніж удвічі збільшений запас ходу на електриці в порівнянні з попередником.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Англійський позашляховик отримав дві заряджаються модифікації – P440e і Р510е. Менший варіант приводиться в рух 3,0-літровим рядним шестициліндровим бензиновим двигуном з турбонаддувом і електродвигуном потужністю 141 к.с. Land Rover заявляє, що сумарна потужність машини складає 434 к. с. Тягового акумулятора місткістю 38,2 кВт•год вистачає, щоб важкий позашляховик на електротязі проїжджав 115-117 км.

Майже 120 км на електротязі: новий Range Rover отримав плагін-гібридні варіантиВиконання P510e оснащено такою ж силовою установкою, але через інших налаштувань бензинового двигуна потужність силової установки збільшена до 503 к.с. обидві версії доступні в комплектаціях SE, HSE та Autobiography. Моделі P440e можна вибрати з довгою або короткою колісною базою, а більш потужний P510e — тільки з короткою колісною базою.

Автовиробник впевнений, що водії зможуть здійснювати до 75% всіх поїздок тільки на електротязі. Range Rover також пропонує можливість швидкої зарядки потужністю 50 кВт, що означає, що він може заряджатися від 0 до 80% менш ніж за годину, або за п'ять годин за допомогою звичайної побутової розетки.

У 2024 році також з'явиться повністю електрична версія Range Rover. Як раніше повідомлялося, компанія має намір запропонувати електричні версії для всіх своїх моделей до кінця десятиліття.

Раніше повідомлялося, що Mitsubishi L200 нового покоління помічений на випробуваннях за Полярним колом. Цікаво, що прототип отримав фари від 10-річної машини.

Також ми писали, що опубліковані перші фото серійного пікапа Tesla Cybertruck. На відміну від прототипу, машина не має дверних ручок і знімних ковпаків.

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