OSTROV Festival by qievdance

Фестиваль OSTROV уже седьмой год радует поклонников техно отличной музыкой от актуальных ди-джеев и музыкантов, а также представителей лучших лейблов и промо-команд украинской электронной сцены. Фестиваль, который взял на себя нелегкую миссию поддержки и развития техно-культуры в стране, продолжает держать планку на исключительно высоком уровне и с каждым годом превосходит себя как по количеству громких привозов, так и по той самой атмосфере, ради которой постоянные поклонники фестиваля каждый год раскупают ранние билеты в первые сутки после открытия продаж.

OSTROV — это не просто название фестиваля и локация, где он происходит уже много лет. Это также и остров определенной свободы для городских жителей, практически дикой природы, остров активного отдыха и спорта. Это место, в котором не могла не зародиться идея концептуального музыкального действа. Такого, как OSTROV Festival. Расположенный посреди Днепра, на поляне среди деревьев, фестиваль удивительно органично вписывается в это пространство своей причудливостью, яркими красками фантастических декораций и энергетикой того коллективного эгрегора, который создают люди фестиваля. Люди, которые не представляют себе жизнь без музыки и движения в ритм.

Андрей Журавель, организатор Ostrov Festival:

“Остров продолжает выдерживать концепцию привоза актуальных в своем жанре артистов. То есть по сути, за три июньских дня, в одном месте — на Трухановом острове, вы можете послушать и потанцевать под тех, кто этим летом заявлен в лайн-апах самых крупных европейских фестов. Это, определенно, знак качества и плоды работы нашей команды.

В прошлом году мы успешно провели Ostrov на берегу Черного моря в Одессе, однако сразу тогда заявляли, что это будет разовый эксперимент. Им мы остались довольны, однако Остров, в первую очередь, родился в столице и принадлежит Киеву. Одесса, возможно, в будущем получит свой отдельный фест.”

За всю историю на фестивале выступали такие мэтры электронной музыки, как Tale Of Us, Dixon, Pan-Pot, Mind Against, Nicole Moudaber, Carl Craig, Juan Atkins, Mathew Jonson, DJ Koze, Booka Shade, Ricardo Villalobos, Matias Aguayo и многие другие. Эти рейвы настолько запомнились меломанам, что до сих пор в соц.сетях появляются ностальгические посты посетителей прошлых лет, которые делятся эмоциями в предвкушении нового музыкальных открытий.

2019 год. 15-17 июня, Киев, Труханов остров — свои сеты для Ostrov Festival готовят легендарные артисты:

А также: Abelle, Arthur Danielyan (live), Arthur Lirity, Cassi b2b Mytry, Criminal Practice, Daria Kolosova, Dasha Redkina, Deenara, Dima Mitch, Dimone, Eric, Igor Shtenge b2b Igri, Joss, Kichi Kazuko, Koloah, Leri, Mamay feat David Kareyan (live), Max Owl, Nastia, Nekliff, Oleg Isk, Pavel Plastikk b2b Philipp Markovich, Rayo, Runov b2b A.Fleming, Sergee, Sham, Sinica, Smailov, Stas Twee, Tokyo b2b Weizman, Vasil, Yate, Zaicev.

Купить билеты можно здесь.

Свой шоукейс готовит промо-команда из Одессы FEELEED, совместно с одесским клубом Port. И, конечно же, не обойдется без постоянных партнеров фестиваля — румынского десанта от SUNRISE Agency.

В этому году особый акцент будет уделен визуальной составляющей Острова.

Абсолютно новое переосмысление локации, причудливые арт-объекты, футуристическое оформление сцен — это все вкупе создаст свою уникальную атмосферу и придаст фестивалю фантасмагорический, даже немного сказочный образ. Над оформлением фестивальной площадки трудятся несколько креативных команд. Сооснователи украинского комьюнити Burning Man под руководством Ярослава Мамая, совместно с архитектурной студией «женя засуцький і команда» возводят уникальные конструкции для танцполов, аналогов которым в Украине еще не делали. Также свое видение фестиваля воплощает в жизнь мультикультурная арт-платформа “ДИВИНА”, работая сразу над несколькими арт-объектами, которые кардинально повлияют на облик и общее визуальное впечатление о фестивале.

Фото: Julia Coda

Ярослав Мамай, участник команды украинского коммьюнити “бернеров”:

“При разработке концепции Острова хотелось отойти от привычных "морских" или "бохо" тематик. Так, как Труханов остров находится в географическом центре столицы, окруженный “каменными джунглями”, возникла идея о создании визуального образа "постапокалиптического острова будущего". Где преобладает бетон, железо, стекло, покрытые или заросшие зеленью...

Над идеями и концептами объектов работали все вместе — команда Жени Засуцкого и мы. Обсуждали, как могут выглядеть танцполы, из чего реально их построить, какие технологии применить, чтобы в первую очередь было комфортно людям. Чтобы была возможность правильно инсталлировать звук и свет, также наполнить территорию интересными объектами, дополняющими концепцию фестиваля, оборудовать комфортные зоны для отдыха, общения, питания. У нас наладилось прекрасное взаимопонимание с командой qievdance, и мы учитываем все ключевые моменты, опираясь на большой опыт ребят в организации таких мероприятий, не допустить прошлых ошибок и повышать уровень ивента с каждым годом. Для этого мы делимся своим опытом, чтобы совместными усилиями сделать Ostrov Festival одним из лучших электронных фестивалей страны.”

В 2019 году фестиваль повторит успешный опыт прошлых годов с привлечением зарубежных зрителей — граждане любой страны могут оформить заявку на сайте фестиваля и получить билет бесплатно. В прошлых годах этой акцией воспользовалось больше тысячи иностранных меломанов.

"Танцевальная музыка — это универсальный язык коммуникации, — говорит Андрей Журавель. — В нашем противоречивом мире музыка — это тот инструмент, который способен объединять людей. Слова могут приобретать разные смыслы и порождать недоразумения, а ритм — то, что понимают все. Фестивали – эффективный и очень важный инструмент для развития международных связей, который можно использовать в масштабах целой страны. И мы очень гордимся тем, что наряду со звездами из Америки или Европы у нас в лайнапе есть украинские артисты, которые ни в чем не уступают зарубежным гостям. Например, наши украинцы Woo York и Daria Kolosova все чаще и чаще появляются на афишах европейских и мировых электронных площадок. Раньше такое нельзя было себе представить. Это лишний раз доказывает, что Украина — страна, изобилующая талантами!”

По традиции организаторы вводят несколько типов абонементов — General Admission (1300 UAH) и Backstage (1800 UAH).

General Admission дает доступ ко всей территории фестиваля, кроме сцены, а владельцы Backstage смогут перемещаться по всему фестивалю и находиться в плотном контакте с любимым артистом. Количество таких билетов ограничено.

