OSTROV Festival by qievdance

Сьомий рік поспіль фестиваль OSTROV тішить шанувальників техно відмінною музикою від актуальних ді-джеїв і музикантів, а також представників кращих лейблів, промо-команд і ком'юніті української електронної сцени. Фестиваль, що взяв на себе нелегку місію підтримки і розвитку техно-культури в Україні, продовжує й надалі тримати планку на виключно високому рівні, й з кожним роком перевершує себе, як за кількістю гучних привозів, так і тією самою атмосферою, заради якої постійні шанувальники фестивалю щороку розкуповують ранні квитки в першу добу після відкриття продажів.

OSTROV — це не просто назва фестивалю та локація, де він відбувається вже багато років. Це також і острів певної свободи для міських жителів, острів фактично дикої природи, острів активного відпочинку і спорту, це місце, в якому не могла не зародитися ідея концептуального музичного дійства. Такого, як OSTROV Festival. Розташований посеред Дніпра, на галявинах поміж дерев, фестиваль на диво органічно вписується в цей простір своєю химерністю, яскравими барвами фантастичних декорацій і енергетикою того колективного егрегора, котрий створюють люди фестивалю. Люди, які не уявляють собі життя без музики і руху в ритм.

За всю історію на фестивалі виступали такі "метри" електронної музики, як Tale Of Us, Dixon, Pan-Pot, Mind Against, Nicole Moudaber, Carl Craig, Juan Atkins, Mathew Jonson, DJ Koze, Booka Shade, Ricardo Villalobos, Matias Aguayo і багато інших. Ці рейви настільки закарбувалися у пам'яті меломанів, що до сих пір в соц.мережах з'являються ностальгічні пости відвідувачів минулих років, які діляться емоціями в передчутті нового музичних відкриттів.

Фестиваль OSTROV готовий оголосити імена всіх своїх хедлайнерів.

15-17 червня, Київ, Труханів острів — свої сети готують легендарні артисти: