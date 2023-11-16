Жилье и работа. Как устроились украинские беженцы в Польше: исследование

Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев – около 1,5 млн человек. Сейчас в стране остаются около 960 тысяч бежавших от войны.
Как устроились украинские беженцы в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на отчет Международной организации по миграции (МОМ).
Международная организация по миграции исследовала уровень интеграции украинских беженцев в Польше, проведя опрос украинцев с 24 сентября по 5 октября 2023 года в регионе Нижняя Силезия и сравнив результаты с ответами в других регионах страны.
Отмечается, что значительная часть беженцев относятся к уязвимым категориям. В частности, 53% опрошенных опекают по меньшей мере одного ребенка, у 46% есть по крайней мере один пожилой человек в семье, у 12% – по крайней мере однин человек с особыми потребностями.
В то же время, 90% сообщили, что не получали никакой помощи за последние 3 месяца, а у 60% возникли проблемы с получением медицинских услуг, связанных с долгим временем ожидания, языковым барьером и расходами.
Основные потребности беженцев в Нижней Силезии не сильно отличаются от потребностей украинцев в других регионах Польши: трудоустройство, долгосрочное проживание, финансовая поддержка, доступ к медицинским услугам и юридическая помощь.
Фото: Помощь украинским беженцам в Польше (gettyimages.com)
Результаты исследования показывают, что украинские беженцы в Польше преимущественно самостоятельны – работу с полной занятостью имеют 41% опрошенных, неполную занятость – 15%. Ищут работу 13% респондентов, 12% – на пенсии. Хотя 67% сказали, что работа не соответствует их квалификации (в других регионах этот показатель 59%). А 61% не могут себе позволить неожиданную трату в 1000 злотых (9000 грн).
В то же время большинство украинских беженцев самостоятельно арендуют квартиру или дом (55% опрошенных). У знакомых или друзей живет 9% респондентов. Совместно с кем-то арендуют жилье 6% опрошенных. Проживают в домах поляков 7% беженцев, столько же – в коллективных центрах. В отеле или общежитии от государства – 6%.
Опрос показывает, что украинцы арендуют жилье за значительные средства:
Почти половина опрошенных (48%) находилась в стране более 12 месяцев, а 39% – от 6 до 12 месяцев.
Напомним, мы писали, в каких странах становится меньше украинских беженцев. Из Польши в сентябре выехали около 2 тысяч украинцев, в августе – более 10 тысяч.
Также мы говорили, какие изменения для украинских беженцев готовят в странах Европы.
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