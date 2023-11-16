Житло і робота. Як влаштувалися українські біженці у Польщі: дослідження

Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців – близько 1,5 млн осіб. Зараз у країні залишаються майже 960 тисяч втікачів від війни.

Як влаштувалися українські біженці у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на звіт Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Які потреби мають українські біженці у Польщі

Міжнародна організація з міграції дослідила рівень інтеграції українських біженців у Польщі, провівши опитування українців із 24 вересня по 5 жовтня 2023 року в регіоні Нижня Сілезія і порівнявши результати із відповідями в інших регіонах країни.

Зазначається, що значна частина біженців належать до вразливих категорій. Зокрема, 53% опитаних опікуються щонайменше однією дитиною, 46 % мають принаймні одну особу похилого віку в сім'ї, 12 % – принаймні одну людину з особливими потребами.

Водночас 90% повідомили, що не отримували жодної допомоги за останні 3 місяці, а у 60% виникли проблеми із отриманням медичних послуг, пов'язані із довгим часом очікування, мовним бар'єром та витратами.

Основні потреби біженців у Нижній Сілезії не суттєво відрізняються від потреб українців в інших регіонах Польщі: працевлаштування, довгострокове проживання, фінансова підтримка, доступ до медичних послуг та юридична допомога.

Фото: Допомога українським біженцям у Польщі (gettyimages.com)

У якому житлі живуть українці

Результати дослідження показують, що українські біженці у Польщі переважно самостійні – роботу на повну зайнятість мають 41% опитаних, неповну зайнятість – 15%. Шукають роботу 13% респондентів, 12% – на пенсії. Хоча аж 67% сказали, що робота не відповідає їхній кваліфікації (в інших регіонах цей показник 59%. А 61% не можуть собі дозволити несподівану витрату в 1000 злотих (9000 грн).

Водночас, більшість українських біженців самостійно орендують квартиру чи будинок (55% опитаних). У знайомих або друзів живуть 9% респондентів. Спільно із кимось орендують житло 6% опитаних. Проживають у будинках поляків 7% біженців, стільки само – у колективних центрах. У готелі чи гуртожитку від держави – 6%.

Опитування показує, що українці орендують житло за значні кошти:

більше 3000 злотих на місяць (від 27 000 грн) – 44% опитаних;

2100-3000 злотих на місяць (18 891-27 000 грн) – 42% опитаних;

1200-2100 злотих на місяць (10 795-18 891 грн) – 13% опитаних;

менше 1200 злотих на місяць – 1% респондентів.

Майже половина опитаних (48%) перебувала в країні понад 12 місяців, а 39% - від 6 до 12 місяців.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах стає менше українських біженців. Із Польщі у вересні виїхали майже 2 тисячі українців, у серпні – більше 10 тисяч.

Також ми розповідали, які зміни для українських біженців готують у країнах Європи.

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