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Выплаты и право остаться. Какие изменения для украинских беженцев готовят в странах Европы

Четверг 09 ноября 2023 07:32
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Выплаты и право остаться. Какие изменения для украинских беженцев готовят в странах Европы Фото: Украинские беженцы в Швейцарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Действие Директивы ЕС о временной защите для украинцев заканчивается в марте 2025 года. Некоторые страны уже готовят изменения в программах помощи и составляют план действий на будущее.

Все, что известно сейчас об изменениях для украинских беженцев – в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: The Irish Times, Pro Ukrainu, businessinsider.com.pl, DW, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), портал правительства Норвегии, Министерство труда и солидарности Румынии, Irish Independent, The Telegraph.

Оставят ли выплаты для украинских беженцев в 2024 году

Европейские страны приняли неравное количество беженцев – больше всего бежавших от войны в Германии (более 1,1 млн человек), Польше (960 тыс. человек) и Чехии (360 тыс. человек). В то же время, социальную помощь также оказывают на разном уровне. В некоторых странах ежемесячные выплаты составляют от 500 евро в дополнение к бесплатному жилью – например, в Германии или Ирландии. В других странах низкий уровень помощи побуждает украинцев выходить на рынок труда, например, в Польше и Чехии.

В то же время все больше стран рассматривают сокращение выплат беженцам, чтобы снизить давление на бюджет. О такой возможности отмены финансовой поддержки (ежемесячно 500 злотых – 4353 грн – на ребенка до 18 лет) в первом квартале 2024 года заявляли в правительстве Польши. Пока об официальном решении по этому поводу не известно.

Выплаты и право остаться. Какие изменения для украинских беженцев готовят в странах ЕвропыФото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)

Уменьшить размер выплат украинским беженцам в Ирландии могут уже к концу 2023 года. Сейчас взрослый получает 824 евро в месяц в дополнение к бесплатному жилью. В правительстве готовят пакет изменений, чтобы установить ограничения по времени на бесплатное жилье и сократить выплаты.

О том, что следует сократить выплаты украинским беженцам, говорят отдельные политики в Германии и Нидерландах, но о таких решениях на государственном уровне пока не известно.

Страны усиливают меры для интеграции украинцев

Война продолжается и страны, которые приютили украинцев, усиливают меры для интеграции. Речь идет о том, чтобы больше взрослых выходило на работу, а дети "вливались" в местные школы.

Например, в Германии трудоустроены 19% трудоспособных украинских беженцев – это низкий уровень по сравнению с Польшей (65%), Британией (61%) и Швецией (56%). В Германии хотят ускорить интеграцию украинцев, потому снизили требования к знанию языка при приеме на работу.

Правительство Норвегии также планирует изменить программу приема украинцев, чтобы быстрее интегрировать их на рынок труда.

"Украинцы хотят и должны стать ресурсом общества. Именно поэтому мы совершенствуем интеграционную программу с целью скорее привлечь к работе еще больше людей", – сообщила министр занятости и инклюзии Тонье Бренна.

Украинцам предложат ориентированные на работу занятия в рамках интеграционной программы (предусматривающей стипендию около 1400 евро в месяц). Продолжить обучение можно будет только при наличии у участника работы или опыта работы.

Выплаты и право остаться. Какие изменения для украинских беженцев готовят в странах Европы Фото: Новоприбывшие беженцы в Германии (gettyimages.com)

Также в Румынии решили ввести меры для лучшей интеграции украинцев. В частности, через Национальное агентство занятости будут инициированы курсы румынского языка для беженцев из Украины, чтобы повысить их доступ к рынку труда.

В Швеции также решили предоставить украинцам доступ к изучению шведского языка на высшем уровне, чтобы они могли заполнить вакансии в сфере здравоохранения или в школах.

Где предлагают разрешить украинцам остаться

Европейские страны готовят общую стратегию по отношению к украинским беженцам после окончания временного статуса в 2025 году. Учитываются и данные опросов, согласно которым часть людей захотят остаться в стране, где они уже интегрировались.

"Думаю, что многие страны и государства-члены ЕС думали о потенциальных решениях. В директиве есть жесткое ограничение, что она истекает через три года. Поэтому после этого должен быть другой статус для этих людей", – сказала заместитель директора Европейского института миграционной политики Жасмин Слотес в комментарии RFI.

Возможные решения по отношению к украинцам уже обсуждают в Еврокомиссии. Специальный советник по Украине Лодевейк Ашер предложил продлить временную защиту украинцам на ожидаемый срок восстановления Украины – примерно 10 лет.

"Понятно, что даже после второго продления временной защиты многие перемещенные лица из Украины вряд ли смогут безопасно вернуться домой. Это создаст неопределенность и может привести к разногласиям внутри ЕС, поскольку у государств-членов может возникнуть соблазн применить разные подходы", – отметил он.

Выплаты и право остаться. Какие изменения для украинских беженцев готовят в странах ЕвропыФото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Отдельные правительства уже обсуждают возможность предоставить украинцам право остаться в стране на более долгое время. К примеру, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан недавно заявил, что Чехия не будет "красть" людей у Украины, но просить их уехать тоже не будут.

"Таким людям нужно просто дать возможность, согласно хорошо продуманной схеме, остаться в Чехии", – отметил он.

В Ирландии в мае прогнозировали, что 40% украинцев (по результатам опроса) захотят остаться в стране жить и после войны. Сейчас Ирландия приютила около 100 тысяч человек из Украины. Тогда в правительстве начали просчитывать программу действий – десятки тысяч украинцев могут получить вид на постоянное проживание, другим дадут деньги на возвращение домой. Предлагалось предоставлять вид на жительство тем, кто будет иметь стабильную работу и обучение.

В то же время в Британии о намерении остаться после войны дольше также заявили более половины взрослых украинцев (исследование Национальной статистической службы Британии). Поэтому политики требуют у правительства рассмотреть возможность предоставить украинцам более постоянный статус, чтобы обеспечить "наибольшую стабильность и уверенность" для беженцев, их работодателей и общин.

Срок трехлетних виз для большинства украинских беженцев истечет в 2025 году. Если власти не примут решения о их продлении или предоставлении другого статусаколо 100 тысячам украинцев будет грозить выдворение.

Выплаты и право остаться. Какие изменения для украинских беженцев готовят в странах ЕвропыФото: Украинские беженцы в Швейцарии (gettyimages.com)

В Швейцарии был разработан план возвращения украинцев домой после окончания статуса временной защиты, который продлен до марта 2025 года. 80% (около 70 тысяч человек) предлагается поощрять деньгами – от 1000 до 4000 евро. Прогнозируется, что 20% беженцев (14 тысяч человек) останутся Швейцарии и по истечении срока действия статуса S. После 5 лет непрерывного пребывания в стране беженцы имеют право получить швейцарское разрешение на проживание категории "B", которое ежегодно возобновляется.

Напомним, мы писали, что в одной из стран ЕС растет количество украинских беженцев. Треть приезжают туда после пребывания в другой европейской стране.

Также мы рассказывали, что в Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев. Речь идет о проживании в бесплатном жилье.

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