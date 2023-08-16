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Из 11 городов. Ryanair запускает новые рейсы по Европе: куда можно будет полететь

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Среда 16 августа 2023 12:51
Из 11 городов. Ryanair запускает новые рейсы по Европе: куда можно будет полететь Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетная авиакомпания Ryanair планирует запустить 7 новых маршрутов, соединяющих аэропорты в 8 странах. Начало рейсов запланировано на октябрь-ноябрь 2023 года.

Новые направления охватят 9 городов в странах и 2 – в Иордании, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Новые рейсы запланированы из таких городов: Дублин, Марсель, Таллин, Брюссель, Мадрид, Пиза, Милан, Рованиеми, Порту, Амман и Акаба.

Дешевые перелеты от Ryanair осенью станут доступны по следующему графику:

  • Дублин (Ирландия) – Таллин (Эстония) с 30 октября, дважды в неделю;
  • Марсель (Франция) – Амман (Иордания) с 30 октября, дважды в неделю ;
  • Порту (Португалия) – Пиза (Италия) – с 31 октября, трижды в неделю;
  • Милан Бергамо (Италия) – Рованиеми (Финляндия) с 4 ноября, дважды в неделю;
  • Пиза (Италия) – Амман (Иордания) и с 31 октября, дважды в неделю;
  • Брюссель Шарлеруа (Бельгия) – Амман (Иордания) с 1 ноября, дважды в неделю;
  • Мадрид (Испания) – Акаба (Иордания) со 2 ноября, 1 раз в неделю.

Из 11 городов. Ryanair запускает новые рейсы по Европе: куда можно будет полететьФото: Пассажиры авиакомпании Ryanair (unsplash.com)

Ранее ирландский лоукостер анонсировал запуск пяти новых направлений с октября. Новые рейсы позволят туристам бюджетно и быстро путешествовать по воздуху между такими странами: Венгрия и Испания, Италия и Франция или Чехия, Кипр и Эстония, Ирландия и Франция.

Ранее мы рассказывали, какие нормы провоза багажа действуют на рейсах Ryanair в 2023 году.

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