Дешевые перелеты к морю. Ryanair запускает 16 новых рейсов в популярную страну
Хорватия – одна из самых популярных среди туристов европейских стран, которая летом привлекает миллионы туристов. Авиакомпания Ryanair запустит в курортный город Дубровник 16 рейсов из европейских стран.
Откуда можно будет дешево путешествовать на самолете в Хорватию, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Бюджетная авиакомпания Ryanair планирует открыть сезонную базу в Хорватии. С начала апреля авиаперевозчик запустит 16 новых рейсов между известным туристическим городом на побережье Адриатического моря и городами Европы. В частности, полететь можно будет:
- Дубровник – Берлин с 3 апреля дважды в неделю;
- Дубровник – Карлсруэ с 5 апреля дважды в неделю;
- Дубровник – Дюссельдорф Веце со 2 апреля дважды в неделю;
- Дубровник – Мемминген со 2 апреля дважды в неделю;
- Дубровник – Краков со 2 апреля 2024 года дважды в неделю;
- Дубровник – Вроцлав с 3 апреля 2 раза в неделю;
- Дубровник – Познань с 4 апреля 2 раза в неделю;
- Дубровник – Лондон STN со 2 апреля 6 раз в неделю;
- Дубровник – Манчестер с 4 апреля 2 раза в неделю;
- Дубровник – Париж BVA с 5 апреля дважды в неделю;
- Дубровник – Рим FCO с 3 апреля 5 раз в неделю;
- Дубровник – Милан BGY со 2 апреля дважды в неделю;
- Дубровник – Стокгольм ARN с 3 апреля дважды в неделю;
- Дубровник – Брюссель Шарлеруа с 4 апреля 2 раза в неделю;
- Дубровник – Хельсинки с 5 апреля 2 раза в неделю;
- Дубровник – Осло Торп с 3 апреля 2 раза в неделю.
Авиакомпания Ryanair ранее добавила 4 маршрута, соединивших семь городов Европы. Новые направления появились осенью между городами Европы с увлекательной архитектурой:
- Копенгаген (Дания) – Париж Бове (Франция) – с 29 октября 2023 года – 4 раза в неделю;
- Копенгаген (Дания) – Варшава Модлин (Польша) – с 29 октября 2023 года – трижды в неделю;
- Венеция Тревизо (Италия) – Лондон Лутон (Англия) с 29 октября 2023 года, дважды в неделю;
- Загреб (Хорватия) – Лансароте (Испания) с 4 ноября 2023 года, один раз в неделю.
Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на сайте авиакомпании.
Ранее мы писали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.
Также мы сообщали, что Ryanair запустит еще 5 новых рейсов в следующем году. Рейсы в балканскую страну будут выполняться из Бельгии, Швеции, Италии, Германии и Англии.